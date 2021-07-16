Народний синоптик дав шокуючий прогноз на серпень: 30 градусів - це не межа

"Серпень виявиться протилежністю липню: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком", - розповів синоптик.

За його словами, до середини місяця нас чекає спека в 40 градусів без хмар. А ось до кінця серпня літо попрощається з українцями проливним дощем.

"До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26 +28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", - зазначив Горбань.

Прогноз на осінь

Також експерт спрогнозував погоду і на найближчу осінь. Нас чекає перший теплий місяць сезону, а потім похолодання.

"Якщо коротко - то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади вересня можливо два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", - резюмував Горбань.