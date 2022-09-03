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Народні методи лікування герпесу: які домашні засоби допоможуть позбутися "застуди"

Фото: герпесу можна позбутися деякими домашніми засобами (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Позбутися "застуди" - герпесвірусу, який частіше вражає губи, проте може утворитися й на інших частинах тіла, можуть допомогти крім недешевих мазей і ліків ефективні народні методи лікування цієї неприємної інфекції.

Про це передає MedPravda.

Такі домашні способи лікування герпесу широко використовувалися багато років, і всі вони - з натуральних продуктів.

  • Цибуля

Лук має противірусні, антибактеріальні та дезінфікуючі властивості. Особливо при лікуванні герпесу ефективний її сік.

Застосовувати слід так: змочіть їм ватний тампон і прикладіть до рани на 15 хвилин

  • Алое віра

Алое віра добре відома своїми ранозагоювальними та дезінфекційними властивостями. А її сік підвищує стійкість слизових оболонок стосовно агентів, що їх псують.

Ось метод застосування: змочіть ватний тампон в соку алое віра і прикладіть до рани. Повторювати таку процедуру рекомендують кілька разів на день.

  • Мед

Мед давно цінується в народній медицині. Він має протизапальні властивості та прискорює загоєння.

Як використовувати: змастіть хвору ділянку медом і залиште на кілька хвилин.

  • Чай

Чай він тонізує організм, підвищує міцність капілярів і знижує артеріальний тиск. А таніни, які в ньому містяться, мають бактерицидну дію.

Як застосовувати: достатньо прикласти пакетик свіжозавареного чайного пакетика до ранку, а повторювати таку процедуру слід кілька разів на день.

  • Лікувальні трави

Ромашка надає зв'язну дію та заспокоює роздратування. Для лікування герпесу достатньо змащувати ранку ватним тампоном, змоченим у відварі ромашки.

Меліса має антибактеріальні та протизапальні властивості. Використовувати її при лікуванні герпесу можна так само - для протирань використовують її настій або олію меліси.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу, а також профілактику і захист від нього.

Додамо також, перед цим нутриціолог пояснила, що не можна їсти при герпесі, щоб не дати вірусу "розгулятися".

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