Родились с большими опухолями: во Львове в первые дни жизни спасали троих детей

Во Львове в первые дни жизни прооперировали мальчика Матвея и двух девочек - Яринку и Злату. Сразу после рождения у детей обнаружили опухоли.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.
У всех трех малышей были крестцово-копчиковые тератомы - врожденные опухоли, к тому же достаточно большие - полукилограммовые.
Такого количества деток, почти одномоментно появившихся на свет с врожденным тератомами, в медучреждении еще не было.
Тератома развивается у малышей, когда они еще находятся в материнской утробе.
"Мы на 20 неделе беременности пришли на плановый скрининг в Харькове, где нам и диагностировали тератому. Мне посоветовали прервать беременность", - рассказала мама Матвея.
Но родители решили бороться за жизнь своего еще нерожденного сына и обратились к львовским врачам.
Матвейко родился в родильном отделении больницы Святого Николая и вскоре его забрали в операционную. Вмешательство проходило в несколько этапов: сначала - удаление опухоли, затем - пластика мягких тканей и аноректопластика.
Поэтому только благодаря одной операции врачам удалось полностью скорректировать врожденный порок.
Почти одновременно с Матвейчиком хирурги прооперировали еще двух крошек с крупными крестцово-куприковыми тератомами - Яринку и Злату.
У обеих девочек операции по удалению опухолей тоже прошли удачно.
Сейчас всем трем малышам уже исполнился один месяц от рождения, они набрались сил и наконец-то могут разъехаться по своим домам.
Врачи добавили, что тератомы подвергаются хирургической коррекции и не являются показанием к прерыванию беременности.
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