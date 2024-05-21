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Родилась с такой же опухолью, как и ее мама 32 года назад: во Львове врачи рассказали невероятную историю

Во Львове ребенок родился с такой же опухолью, как и его мама 32 года назад (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове хирурги успешно прооперировали новорожденную девочку с крестцово-копчиковой тератомой. Девочка родилась с такой же опухолью, которая была и у ее матери 32 года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.

Когда обнаружили порок

Порок устранили за одну операцию. 32 года назад ребенок с такой же проблемой должен был выдержать несколько вмешательств. Все это на себе испытала мама новорожденной Роксоланки - Анастасия.

Известно, что ей при рождении тоже поставили диагноз - крестцово-копчиковая тератома.

Так что женщина ожидала, что ее крошечной дочери придется выдержать настоящие испытания, как в свое время и ей самой.

Но за десятилетие многое изменилось в лечении таких патологий.

Маленькая львовянка Роксолана появилась на свет с 8-сантиметровой опухолью. Новообразование обнаружили еще на 19 неделе беременности во время УЗИ.

Эта опухоль формируется еще в утробе, часто имеет большие размеры и сжимает внутренние органы ребенка. Единственный метод лечения - хирургическое удаление.

Ребенку операцию провели на 10-й день после рождения.

Во Львове спасли ребенка с такой же опухолью, которая была и у ее мамы 32 года назад (фото: facebook.com/1tmolviv)

Почему у мамы и дочери обнаружили опухоли

По словам врачей, одинаковые опухоли у мамы и дочери - простое совпадение. Поэтому наследственность к этому не имеет никакого отношения.

Такая патология встречается у одного из 35 тысяч новорожденных.

У ребенка была тератома глубокого третьего типа, так что хирургам нужно было одномоментно удалить образование и выполнить анопроктопластику, то есть восстановить поврежденные участки, из которых вырезали опухоль.

Врачи отметили, что для таких маленьких детей очень важно выполнить все необходимые манипуляции в ходе одной операции, так как это снижает риск осложнений и сокращает период выздоровления.

"Последствия такого раннего оперативного вмешательства никоим образом не будут беспокоить ребенка в будущем", - рассказала хирург Галина Курило.

Во Львове спасли ребенка с такой же опухолью, которая была и у ее мамы 32 года назад (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове учительнице удалили опухоль весом 13 килограммов.

Также мы писали, что украинские врачи уникальным способом спасли ребенку жизнь.

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