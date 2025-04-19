Наркотики как лекарство? Что такое каннабидиол и почему он может быть эффективным при тревоге

Что такое каннабидиол

Каннабидиол - это один из по меньшей мере 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле. КБД является главным эндоканнабиноидом, его доля в растительном экстракте может достигать 40%, однако он не обладает такими же психоактивными свойствами, как тетрагидроканнабинол.

Использование КБД безопасно, хотя ученые и рекомендовали провести большие и расширенные испытания этого средства на людях перед тем, как сделать окончательный вывод. Поэтому сейчас исследования по результативности каннабидиола еще продолжаются.

Эффект от каннабидиола

Основная функция КБД - это снижение тревоги, улучшение качества сна и т. д., также его используют для лечения рассеянного склероза, эпилепсии, депрессии, ПТСР и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Однако именно лекарственных препаратов еще нет.

"Они не утверждены. Ни FDA не утверждены, ни Всемирной организацией здравоохранения все эти препараты не утверждены, их нет. Они есть в виде чего-то БАДов", - рассказывает Евгений Скрипник.

Он говорит, что как-то пациентка решила попробовать принимать КБД, однако перед этим врач самостоятельно их протестировал.

"Никакого ощущения, то есть в целом не было никакого действия. Я не спал лучше, ничего. То есть об этом еще рано говорить, а не идти сразу в аптеку и покупать какие-то желейки, конфеты по 1500-2000 грн", - объясняет эксперт.

По его словам, КБД в виде БАДов не действует нужным образом, ведь в нем нет нужного количества действующего вещества, которое будет нужно для лечения.

Стоит также добавить, что КБД не вызывает зависимости так же как и ТГК.

"То есть можете просто употреблять его, но толку не будет, как и вреда не будет", - заключает Скрипник.

Лечение наркотическими препаратами

Недавно ученые заявляли о возможности лечения ПТСР наркотиком экстази, также известным как MDMA. Однако FDA этого не одобрила и отправила разработку на доработку.

Опять-таки, по словам Скрипника, сейчас продолжаются исследования по такому лечению, однако это перспективное направление.

"Лечение экстази не поддержали не потому, что он недейственный. А потому, что риск развития зависимости от экстази выше, чем от него польза. То есть в будущем может и будет, в перспективе. Может, будет когда-то, но не сейчас", - говорит нарколог.

Однако сейчас в мире применяют кетаминовую терапию в аэрозолях для лечения рецидивной депрессии, но этот препарат есть только в США. Лечение происходит только под наблюдением врачей.

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