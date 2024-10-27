"Невеста по обмену": известные ведущие высмеяли отношения Дантеса и Кацуриной (видео)

Так, в студии вспомнили о недавнем интервью, которое Дантес дал Маше Ефросининой. И там, по мнению ведущих, артист выглядел грустным.

"Мне не нравится, уже как последний уже год-полтора, выражение лица Вовы Дантеса. Он какой-то очень грустный, он такой грустный Пьеро... Может он просто этими отношениями, этими детьми затыкает свою душевную рану?" - заявил Фешак.

На это ответил Адамов. Он вспомнил историю отношений Дантеса и Кацуриной. Более того, Артур сравнил их пару с Дорофеевой и ее избранником, бывшим мужем Даши.

Дантес и его избранница (скриншот)

"Ну потому что он свою нынешнюю невесту не выбирал. Она к нему пришла... Невеста по обмену, знаете, типа так у них получилось. Но там, в первом варианте, это была любовь, а здесь..." - заявил ведущий.

"Если честно, то мне вообще очень интересны такие отношения. Те реально свадьбу сыграли, все. Ну там понятно, они и сходились с тем, что им все нравится. А эти как сошлись и теперь они еще комментируют свои отношения? А как эти отношения" появились? А были ли вообще эти отношения?" - добавил он.

Наталья Тур, Евгений Фешак и Артур Адамов (скриншот)

К обсуждению присоединилась Тур. Она отметила, что часто у мужчин, говорящих о любви и своей женщине, сияют глаза. От них будто бы исходит особая энергетика.

"А Дантес как-то о Кацуриной рассказывал в этом интервью, вот мне не понравилось, как-то холодно", - заявила Наталья.

Также Тур напомнила, что во время разговора с Ефросининой Дантес говорил о мечтах и планах. И он заявил, что не любит думать о будущем и что-то строить.

"Человек, который не любит мечтать - это ф*гово. Мне кажется, ему нужно к психологу", - отметил Фешак.

Отношения Дантеса и Кацуриной - что нужно знать

Напомним, Дорофеева и Дантес объявили о разводе в марте 2022 года, после 10 лет жизни вместе. И уже летом певица показала, с кем встречается. Дорофеева подтвердила слухи о романе с Кацуриным.

Ранее Дорофеева, Дантес и Кацурины дружили вчетвером (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сам Дантес говорил о бывшей довольно эмоционально. Певец признавался, что ему самому интересно узнать, когда и как Дорофеева начала отношения с Кацуриным.

На этом фоне сам Дантес закрутил роман. Он начал встречаться с Кацуриной. Но об этом он говорил очень

Дантес и Кацурина (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я не люблю лицемерие и скрытность. Когда люди недоговаривают - это не прикольно. Но это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не что произошло, а как. Здесь я хочу подчеркнуть. И что после этого. Но это на их совести. Я жду, когда они расскажут, что и как. Приглашайте Надю и Мишу, пусть все расскажут. Это же интересно", - говорил Дантес.

Через год после этого Кацурин и Дорофеева тайно поженились. А Дантес продолжает жить с Дашей, хотя в ЗАГС они не спешат.