Нардеп засвітив у Раді елітний годинник: можна купити хороше авто

Народний депутат Верховної Ради IX скликання засвітив дорогий наручний годинник під час чергового засідання парламентаріїв.

Цього разу відзначився екс-регіонал, нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" - Віталій Борт, пише Апостроф.

Наголошується, що елітний аксесуар від Cartier - Ballon Bleu Chronograph Men's Watch коштує стільки ж, скільки і добротне авто - 25 тисяч доларів.

Ремінець годинника зроблений з шкіри чорного алігатора, а на циферблаті вказані римські цифри.

Народний депутат засвітив у Раді елітний годинник (фото: apostrophe.ua)

До речі, нещодавно спікер Парламенту Дмитро Разумков також показав в Раді елітний годинник - правда коштує він набагато дешевше, ніж аксесуар нардепа з ОП "За життя".

Раніше ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Богдан кривлявся і махав руками, пародуючи Петра Порошенка під час його виступу з трибуни Верховної Ради. В мережу потрапило відео.

Також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" і головний антикорупціонер Ради здивувала декларацією.