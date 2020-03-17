Нардеп Юзик потрапив у ДТП: перші подробиці

Нардеп України від "Слуги народу" Юрій Корявченков, здобув популярність за як Юзик в студії "Квартал 95", потрапив у ДТП у Києві. Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина", Корявченков став винуватцем аварії.

Народний депутат Корявченков протаранив іномарку, після чого в очікуванні правоохоронних органів розмовляв з водієм постраждалого авто. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко.

За словами нардепа, він їхав на зустріч, коли побачив ДТП за участю свого колеги по цеху. Не втримався і зробив фото.

"Їду на зустріч ... і тут картина: Задоволений Юзик на тлі не дуже задоволеного власника авто, в яке в'їхав Юзик. Всім обережніше й уважніше за кермом!!!" - написав Кабанченко.

Нардеп Юзик потрапив у ДТП (скріншот і фото: facebook.com/vol.kabachenko)

Нагадаємо, що раніше народний депутат протаранив автомобіль у центрі Миколаєва. Ірина Аллахвердієва порушила правила дорожнього руху і влаштувала ДТП. Вона на своєму автомобілі Lexus протаранила автомобіль Mazda за перехрестям Адмірала Макарова. На щастя, в результаті аварії люди не постраждали, а транспортні засоби отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаєві влаштували самосуд над винуватцем ДТП.