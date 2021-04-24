Нардеп влаштував бійку в ресторані Черкас і потрапив до лікарні з розбитою головою

За його словами, конфлікт депутата з місцевим жителем стався увечері в п'ятницю після святкового обіду, влаштованого з нагоди річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Зазначимо, що нардеп Олег Арсенюк у парламенті очолює підкомітет з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

У бійці також постраждав і супротивник "Слуги" - Андрій Ковпак, 1988 року народження. Він теж отримав ЗЧМТ, а також травми голови, рук та ніг.

Обидва учасники бійки були доставлені до "Третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги", де їм надали медичну допомогу без подальшої госпіталізації.

"За поясненнями опитаних осіб, Арсенюк А.А. і його знайомий Рагульський Е. (брат власника розважального закладу) здійснили напад на Ковпака А.А., якому наносили удари", - пише Луценко.

Також він навів пояснення самого Ковпака. Згідно з ними, чоловік помітив конфлікт між адміністратором закладу та Арсенюком, який вимагав, щоб ресторан (вже після "Чорнобильського" обіду) не закривали, і щоб клієнтів продовжували обслуговувати.

"Інформацію про дану подію зареєстровано 24.04.2021 в журналі ЄОЗП про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області. На даний час попередня правова кваліфікація діяння не визначена, відомості до ЄРДР не внесено. Чи перебували учасники конфлікту в стані сп’яніння та інші обставини події встановлюються", - йдеться в публікації.

Зауважимо, що в прес-службі поліції інформації про даний інцидент немає.

Олег Арсенюк отримав мандат народного депутата XI скликання влітку 2019 року, балотувався від "Слуги народу" в окрузі №195 у Черкаській області.

Нардеп Олег Арсенюк (facebook.com)