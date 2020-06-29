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Нардеп Третьякова знову осоромилася: її прес-секретар закривала рот журналістці

STYLERЖиття    29.06.2020 - 16:33
Нардеп Третьякова знову осоромилася: її прес-секретар закривала рот журналістці
Галина Третьякова (фото: РБК-Україна)

Нардеп Галина Третьякова знову потрапила в скандал

Галина Третьякова продемонструвала дивну реакцію на прохання журналістки прокоментувати її слова щодо "дітей дуже низької якості", яких народжують українці, щоб отримати допомогу.

Народний депутат від партії "Слуга народу" нічого не сказала, а її прес-секретар просто закривала рот журналістці, і не давала поставити питання Третьяковій. Це добре видно на відео з її недавньої прес-конференції.

Галина Третьякова потрапила у черговий скандал (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Третьякову можуть звільнити з посади голови парламентського Комітету з соціальної політики за її висловлювання.

Нагадаємо, що на скандальному відео Третьякова також навела приклад з Великобританії, де один із заступників міністра соціальної політики нібито говорив про те, що люди, які хочуть отримати соціальну допомогу, повинні бути стерилізовані.

Вона також згадала екс-прем'єра Сінгапуру Лі Куан Ю, який стерилізував жінок, якщо у них не було вищої освіти.

Після її висловлювання комісія Федерації профспілок України направили лист в Раду з пропозицією прибрати Третьякову з посади голови комітету з регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою і назвав її торпедою.

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Автор: Styler

Теги Новини України Слуга народанардеп
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