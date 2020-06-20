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Нардеп Тищенко зганьбився у прямому ефірі: не зміг відповісти на просте питання

STYLERЖиття    20.06.2020 - 16:31
Нардеп Тищенко зганьбився у прямому ефірі: не зміг відповісти на просте питання
Микола Тищенко (фото: РБК-Україна)

Народний депутат Микола Тищенко осоромився в прямому ефірі

Микола Тищенко в черговий раз зганьбився у прямому ефірі. Вчора, 19 червня, нардеп від партії "Слуга народу" прийшов на програму "Всьо по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV". Але він не зміг відповісти на питання ведучої про те, скільки народних депутатів знаходиться у Верховній Раді.

Роксана Руно задала Тищенко просте питання про кількість депутатів у Раді, але нардеп почав плутатися і спочатку сказав, що їх 200, а потім 405.

"200... почекайте, 405, по-моєму", - відповів нардеп.

Микола Тищенко знову зганьбився у прямому ефірі (відео: YouTube)

Коли у телеведучої з'явився на обличчі сумнів, він сказав, що їх 425. При цьому Роксана зазначила, що їх трохи більше. Щоб хоч якось реабілітуватися в її очах, Тищенко поскаржився на те, що у нього вже погана пам'ять, а депутати постійно "виходять і заходять".

Варто зазначити, що на сайті Верховної Ради вказано, що станом на 20 червня в Раді нараховується 423 народних депутатів. При цьому в конституційному складі Верховної Ради України зазначено 450 народних обранців.

Нагадаємо, Миколу Тищенка висміяли за намагання сподобатися киянам. Нардеп вирішив забезпечити столичні дитячі майданчики піском, але наразився на жорстку критику з боку українців.

Раніше Тищенко потрапив у скандал після того, як проїхався в київській маршрутці і не заплатив за проїзд.

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Автор: Styler

Теги Новини України нардепМикола Тищенко
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