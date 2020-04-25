Нардеп Тищенко неприємно осоромився через Чорнобильську катастрофу: з'явилося відео

Микола Тищенко звернувся до українців напередодні 34 роковин Чорнобильської катастрофи та осоромився. Народний депутат від "Слуги народу" назвав День пам'яті про трагедію на ЧАЕС святом, і закликав не забути привітати ліквідаторів наслідків найбільшої техногенної катастрофи.

Політик обмовився в прямому ефірі телеканалу "НАШ".

У своєму короткому спічі Тищенко розповів, що 26 квітня "буде свято, дуже велике, дуже важливе свято".

"Це трагедія - Чорнобильська катастрофа. І (хочу) нагадати вам усім, що не забудьте привітати, подякувати, вклонитися в ноги тим людям, які багато-багато років тому захистили нас від цієї катастрофи", - заявив нардеп.

Ведучі виправили політика і зазначили, що аварія на Чорнобильській АЕС все ж не свято, і що "Чорнобильську катастрофу ми згадуємо зі сльозами на очах... День пам'яті".

"Так, День пам'яті. Вибачте, я обмовився", - визнав Тищенко.

Відео: Микола Тищенко назвав трагедію на ЧАЕС святом

Вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року призвів до жахливих наслідків. Внаслідок викиду в атмосферу радіоактивних речовин, зараження знищено близько 200 тис. кв. км земель, 70% з яких - на території України, Білорусі та РФ. Викид радіоактивних речовин після аварії склав 50 млн Кюрі, що в сотні разів перевищує показники радіації після бомбардування Хіросіми в 1945 році. Трагедія призвела до величезних людських жертв.

У 2017 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення проголосити 26 квітня Всесвітнім днем пам'яті про вибух на Чорнобильській АЕС.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалася 4 квітня, триває досі. Вогнем було знищено 35 тисяч гектарів лісу, і полум'я могло дістатися до сховища ядерних відходів і енергоблоків ЧАЕС. Спеціаліст із моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі розповідав, які наслідки чекають на українців після масштабної пожежі.