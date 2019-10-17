Нардеп від "Слуги народу" зганьбився у Раді з інтимною перепискою

Нардеп від партії "Слуга народу" Анатолій Остапенко потрапив в історію з інтимною перепискою прямо в стінах Верховної Ради. Парламентарія засікли в той момент, коли він відповідав по телефону якомусь Олексію Сільченко. Фото депутата з листуванням в смартфоні опублікував експерт Олександр Волков.

"Депутат від "Слуги Народу" Анатолій Остапенко вирішує важливі державні питання під час засідання Верховної Ради. Здавалося б, нічого незвичайного, якби співрозмовника депутата не звали Олексієм", - написав Волков під фото.

Нижче наводимо листування чоловіків.

Л. Сільченко: "Зараз у Києві".

А. Остапенко: "Привіт. На завтра".

Л. Сільченко: "В костюмі з метеликом?".

А. Остапенко: "нет, в трусах".

Л. Сільченко: "Трах*ть себе не дам".

А. Остапенко: "Смішно".

Анатолій Остапенко потрапив у скандал (facebook.com/anon.wm)

Користувачі мережі відреагували на фото листування нардепа в коментарях.

Друзі Ляшко.

Бути прендергастом зараз у них в тренді.

Цікаво, серед новообраних зелених депутатів є хоч один нормальний чи адекватний?

Вони приколюються.

Краще команду Зеленського споглядати, ніж Ваше шваль від Оппоблока. В Одесі ви отримаєте нуль на найближчих місцевих виборах. Обіцяю з гарантією...

А ми ще з Ківи сміялися.

Скріншот коментарів (facebook.com/anon.wm)