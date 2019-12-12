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Нардеп "Слуги народу" осоромилася з інтимною перепискою: на новому матраці

STYLERПерсони    12.12.2019 - 16:45
Нардеп "Слуги народу" осоромилася з інтимною перепискою: на новому матраці
Депутат Слуги народу в Раді писала інтимні повідомлення (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат писала інтимні повідомлення під час засідання у Верховній Раді

У Верховній Раді України чергового народного депутата спіймали за написанням інтимних повідомлень. Цього разу попалася Галина Третьякова, нардеп від "Слуги народу і голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Журналістам вдалося сфотографувати листування 56-річної Третьякової під час ранкового засідання у четвер, 12 грудня. Про це повідомляє Інформатор.

Під час активного обговорення важливого закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", нардеп листувалася з Сергієм Поповим. Чоловік обрадував Третьякову новиною, що "можливо сьогодні привезуть новий матрац".

Народний депутат радісно написала "Ураааа", і що "любить його ще сильніше за новий матрац".

"Секс на новому матраці. Урааа", - радості Третьякової не було меж.

Нардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася з інтимною перепискою: на новому матраціНардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася з інтимною перепискою: на новому матраці

Депутат Слуги народу в Раді писала інтимні повідомлення (колаж: РБК-Україна)

До того, як стати депутатом Верховної Ради, Третьякову називали "королевою страхового бізнесу". Вона є прихильником накопичувальної пенсійної системи. Крім того, нардеп стала одним з ініціаторів прийняття закону про верифікацію (масову перевірку призначення і виплат) всіх видів соціальної допомоги.

Про сім'ю Третьякової відомо небагато. Facebook говорить, що 21 вересня 2019 вона вийшла заміж за Сергія Попова, з яким її і зловили за інтимною бесідою.

Нардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася з інтимною перепискою: на новому матраці

Скрін: facebook.com/Галина Третьякова

За даними деяких ЗМІ, у Третьякової є діти від попереднього шлюбу.

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