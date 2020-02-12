Нардеп від "Слуги народу" осоромилася через бабусю

Нардеп від партії "Слуга народу" Марія Мезенцева потрапила в незручну сітацію у зв'язку зі своїми висловлюваннями з приводу закону про землю. За її словами, всі люди чекали прийняття цього закону, навіть її бабуся, яка живе у селі. Але, як виявилося, у бабусі нардепа зовсім інша думка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Назар Приходько.

"Під час останнього сесійного тижня, де розглядався проект закону про ринок землі, Мезенцева заявила: "Я думаю, що для всіх присутніх, які коли-небудь мали справу з землею, сьогодні дійсно свято. Я також зростала в селі. Моя бабуся зараз там проживає. І хочу їй теж передати привіт. Вона теж чекає ринку землі, відкриття землі ... "., - процитував Приходько Мезенцеву.

Журналісти знайшли бабусю Мезенцевої, яка живе в Чернігівській області. Літня жінка повідомила, що внучка з нею взагалі не радилася з приводу закону про землю, а тим більше, вже дуже давно не приїжджала в село і не зустрічалася з рідними, які дотримуються зворотної думки і не підтримують закон про землю.

"Ось вона хай частіше приїжджає до бабусі. Вона вже давним-давно була. Ось перекажіть їй, що бабуся говорила, що треба у гості до бабусі приїжджати, там є час, щоб приїхати. Як би вона розповіла бабусі, поговорила, як воно і що воно. З чим ми залишимося, якщо продамо землю? Не знаю, ні з чим, мабуть ", - сказала жінка.

Бабуся Мезенцевой висловилася про закон про землю (ZIK)