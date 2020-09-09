Нардеп розповів, за що побили Балуха: тільки одна версія

Володимира Балуха, колишнього політв'язня, жорстоко побили в Києві на "Гідропарку" в ніч на 8 вересня. Народний депутат з "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз заявив, що напад на активіста має політичний підтекст, і його просто хотіли вбити.

Про це Чийгоз заявив в ефірі Апостроф Live.

"Його били групою, тому що він дуже сильний і тілом, і духом. Били на смерть, бо зламали ключицю", - заявив депутат.

При цьому Чийгоз зазначив, що заперечувати політичні мотиви - це не помічати, що за останній рік АТОвців, волонтерів, активістів б'ють, вбивають, переслідують.

"Балух - дуже порядний і чесний чоловік, там іншої версії немає... Це пов'язано з політикою, я це точно знаю", - заявив Чийгоз.

Він вважає, що версія може бути тільки одна.

"Тут версія тільки одна: його побили тільки за те, що він завжди і скрізь відстоює все, що пов'язане з Україною і українцями", - додав Чийгоз.

Також він розповів, що напередодні Балух і Панов запрошували його на річницю, але він не зміг приєднатися. Їх відвезли туди на авто нардепа і хтось за ними міг спостерігати, а потім почекати вдалого моменту.

Активіста привезли в лікарню швидкої медичної допомоги, де провели операцію на мозку. У нього зламана ключиця і рука. Стан стабільно важкий, 49-річний колишній в'язень Кремля в реанімації.

Раніше ми писали, що однією з версій нападу на Балуха може бути конфлікт через українську мову з компанією в ресторані, де експолітв'язень святкував один рік після звільнення з полону з побратимами.