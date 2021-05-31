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Нардеп-автохам напав на ведучого" ЗупиніЛося " (відео)

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 21:53
Нардеп-автохам напав на ведучого" ЗупиніЛося " (відео) Нардеп Камельчук напав на ведучого програми" ЗупиниЛося " (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Скандальний народний депутат Юрій Камельчук накинувся на журналістів програми"ЗупиниЛося". Інцидент стався біля Верховної Ради.

Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі "ЗупиниЛося".

У кадр активістів потрапив автомобіль, який припаркувався відразу під знаком "Зупинка заборонена". За кермом була жінка і пізніше з'ясувалося, що це дружина народного депутата Юрія Камельчука.

Ведучий програми також вказав на те, що машина стоїть в зоні зупинки громадського транспорту, що також заборонено ПДР. Замість того щоб від'їхати та припаркувати авто в іншому місці, жінка-водій почала телефонувати.

Після недовгих переговорів і відмови водія переїхати в інше місце, ведучий приклеїв на лобове скло машини наклейку "ЗупиниЛося". Жінка почала знімати те, що відбувається на смартфон. У цей момент до автомобіля підбіг нардеп Юрій Камельчук. Спочатку він спробував зняти наклейку з лобового скла, а потім накинувся на журналістів.

"Навіщо ви це зробили? Навіщо, я вас питаю? Ви прийшли та нахамили моїй дружині!"- сказав нардеп журналістам і почав вимагати пред'явити посвідчення.

Після суперечок Камельчук звинуватив журналіста в тому, що він доторкнувся до його особистої власності, схопив за плече і кудись потягнув. Він заявив, що його дружина зупинилася на дві хвилини на аварійці й це дозволено де завгодно.

Потім він почав обзивати журналістів і знову спробував виправдати порушення правил ПДР, тепер уже - службовими потребами.

"Вам не соромно? Ви думаєте, що вас ніхто не чує? Ви думаєте, що ви всесильні? Ви думаєте, що ваша нахабство і самопроголошення дозволяє вам в будь-який момент? Чого ви тікаєте?",- почав наїжджати на ведучого Камельчук і спробував його переслідувати.

Ведучий попросив його дотримуватися дистанції, а у відповідь нардеп заявив, що не носить маску. Наприкінці дискусії Камельчук почав звинувачувати ведучого в тому, що у нього проблеми зі спілкуванням.

Нардеп Камельчук накинувся на ведучого програми "ЗупиниЛося"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандальний нардеп ошелешив заявою про смертельну небезпеку масок і вакцинації.

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