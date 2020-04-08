Нардеп Ганна Скороход та її немовля хворі коронавірусом: нові деталі

Депутат Ганна Скороход і її маленька дитина хворі коронавірусом. Нардеп від партії "Слуга народу" з дитиною перебувають у лікарні, у нардепа знову підвищується температура, а малюк знаходиться в стабільному стані. Зазначимо, що Ганна захворіла ще в березні, але зараз у неї знову поновилися симптоми і її з дитиною госпіталізували в інфекційну лікарню. Днями повторний тест підтвердив у неї Covid-19.

"У мене сьогодні знову піднялася температура, все повторюється, як було з самого початку. Лікуємося. Колять антибіотики. Слава Богу, у дитини стан стабільний", - розповіла Ганна Скороход.

Нардеп не розуміє, чому зараз переживає рецидив хвороби.

"Зараз чекаємо аналізів", - розповіла Ганна Скороход.

Скороход Ганна з дитиною інфіковані коронавірусом (YouTube)

Відзначимо, що багато депутатів Верховної Ради зараз інфіковані коронавірусом і знаходяться на лікуванні в лікарні.

Нагадаємо, 28 березня про захворювання COVID-19 повідомила народний депутат Анна Скороход. Вона розповіла, що зараження коронавірусом у неї виявили після появи одного з симптомів - у неї зникло нюх.

до Речі, крім того, раніше повідомлялося, що від коронавіруса вилікувався народний депутат від "СН" Руслан Горбенко.