Полуобнаженный "Холостяк" Терен похвастался стальным прессом

Ветеран войны и главный герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Александр Терен продемонстрировал свой стальной пресс и рассказал о всех своих татуировках.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Будько.
Александр поделился серией снимков, на которых позирует только в шортах, демонстрируя свой рельефный пресс, что изрядно порадовало поклонниц.
Саша признался, что свою первую татуировку набил в 18 лет. Выбирая эскиз в общежитии, он случайно наткнулся на изображение волка.
"Он сразу мне понравился, я поискал мастера и вскоре на левом бицепсе появилось первое тату. Сначала планировалось только одно, но оно выглядело слишком одиноко. Поэтому пришлось думать, что делать дальше... и понеслось", - поделился ветеран.
Будько добавил, что всего за год его рука полностью покрылась татуировками. Он также отметил, что самая длинная сессия нанесения рисунка длилась почти девять часов.
Со временем новые изображения появлялись по всему телу.
"Постепенно вся правая нога тоже была закрашена. Но жизнь расставила свои акценты - большая часть тату утрачена. А еще говорили, что они не выводятся!", - написал Терен.
Главный герой "Холостяка" также поделился, что с самого начала не придавал своим татуировкам глубокого или скрытого смысла.
Он объяснил, что не хотел связывать их с символикой, которая со временем могла бы потерять актуальность. Для него тату - это лишь красивые изображения или памятные моменты.