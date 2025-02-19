Полуобнаженный "Холостяк" Терен похвастался стальным прессом
Ветеран войны и главный герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Александр Терен продемонстрировал свой стальной пресс и рассказал о всех своих татуировках.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Будько.
Александр поделился серией снимков, на которых позирует только в шортах, демонстрируя свой рельефный пресс, что изрядно порадовало поклонниц.
Саша признался, что свою первую татуировку набил в 18 лет. Выбирая эскиз в общежитии, он случайно наткнулся на изображение волка.
"Он сразу мне понравился, я поискал мастера и вскоре на левом бицепсе появилось первое тату. Сначала планировалось только одно, но оно выглядело слишком одиноко. Поэтому пришлось думать, что делать дальше... и понеслось", - поделился ветеран.Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Будько добавил, что всего за год его рука полностью покрылась татуировками. Он также отметил, что самая длинная сессия нанесения рисунка длилась почти девять часов.Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Со временем новые изображения появлялись по всему телу.Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
"Постепенно вся правая нога тоже была закрашена. Но жизнь расставила свои акценты - большая часть тату утрачена. А еще говорили, что они не выводятся!", - написал Терен.Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Главный герой "Холостяка" также поделился, что с самого начала не придавал своим татуировкам глубокого или скрытого смысла.Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Он объяснил, что не хотел связывать их с символикой, которая со временем могла бы потерять актуальность. Для него тату - это лишь красивые изображения или памятные моменты.