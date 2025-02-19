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Полуобнаженный "Холостяк" Терен похвастался стальным прессом

Среда 19 февраля 2025 13:00
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Полуобнаженный "Холостяк" Терен похвастался стальным прессом Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Ветеран войны и главный герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Александр Терен продемонстрировал свой стальной пресс и рассказал о всех своих татуировках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Будько.

Александр поделился серией снимков, на которых позирует только в шортах, демонстрируя свой рельефный пресс, что изрядно порадовало поклонниц.

Саша признался, что свою первую татуировку набил в 18 лет. Выбирая эскиз в общежитии, он случайно наткнулся на изображение волка.

"Он сразу мне понравился, я поискал мастера и вскоре на левом бицепсе появилось первое тату. Сначала планировалось только одно, но оно выглядело слишком одиноко. Поэтому пришлось думать, что делать дальше... и понеслось", - поделился ветеран.Полуобнаженный &quot;Холостяк&quot; Терен похвастался стальным прессомАлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Будько добавил, что всего за год его рука полностью покрылась татуировками. Он также отметил, что самая длинная сессия нанесения рисунка длилась почти девять часов.Полуобнаженный &quot;Холостяк&quot; Терен похвастался стальным прессомАлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Со временем новые изображения появлялись по всему телу.Полуобнаженный &quot;Холостяк&quot; Терен похвастался стальным прессомАлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Постепенно вся правая нога тоже была закрашена. Но жизнь расставила свои акценты - большая часть тату утрачена. А еще говорили, что они не выводятся!", - написал Терен.Полуобнаженный &quot;Холостяк&quot; Терен похвастался стальным прессомАлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Главный герой "Холостяка" также поделился, что с самого начала не придавал своим татуировкам глубокого или скрытого смысла.Полуобнаженный &quot;Холостяк&quot; Терен похвастался стальным прессомАлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Он объяснил, что не хотел связывать их с символикой, которая со временем могла бы потерять актуальность. Для него тату - это лишь красивые изображения или памятные моменты.

К слову, ранее Инна Белень призналась, готова ли к новым отношениям после разрыва с Тереном.

Также нумеролог ответила, почему на самом деле Инна и Александр рассорились.

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