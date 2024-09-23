Полуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фото

Главная цель пожарных - собрать 12 млн грн на авто и РЭБ, которые так необходимы в работе ГСЧС.

"МИСТОХАБ, ГСЧС Полтавщины и креативное агентство R9 запустила самый большой в истории Полтавы сбор - 12 миллионов гривен на закупку двух авто и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель ПП" для защиты спасателей ГСЧС. Эти системы способны обнаруживать и блокировать вражеские беспилотники, постоянно угрожающие жизни спасателей во время выполнения задач", - сказано в сообщении на сайте.

Отметим, что стоимость одного календаря - 1,5 тыс. грн. Создатели проекта отметили, что тираж ограниченный - всего выпустили 1 тыс. штук.

Спасатели из Полтавы (скриншот:coverthefirst.com.ua)

Съемки для календаря проходили в Полтаве, а участие в проекте приняли спасатели из Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Карловки, Миргорода.

На сайте можно не только посмотреть откровенные фото украинских спасателей, но и прочитать и узнать о них и их миссии больше.

Купить календарь и присоединиться к сбору можно здесь.

Спасатели из Полтавы (скриншот: coverthefirst.com.ua)