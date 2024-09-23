RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фото

Спасатели блеснули голыми торсами для календаря (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Во всем мире знают инициативу австралийских пожарных, которые из года в год выпускают календари с откровенными фото для тех или иных благотворительных акций. Похожую реализовали полтавские волонтеры - они создали календарь на 2025 год под названием "Прикрой первых", для которого спасатели ГСЧС снялись с оголенными торсами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт coverthefirst.com.

Главная цель пожарных - собрать 12 млн грн на авто и РЭБ, которые так необходимы в работе ГСЧС.

"МИСТОХАБ, ГСЧС Полтавщины и креативное агентство R9 запустила самый большой в истории Полтавы сбор - 12 миллионов гривен на закупку двух авто и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель ПП" для защиты спасателей ГСЧС. Эти системы способны обнаруживать и блокировать вражеские беспилотники, постоянно угрожающие жизни спасателей во время выполнения задач", - сказано в сообщении на сайте.

Отметим, что стоимость одного календаря - 1,5 тыс. грн. Создатели проекта отметили, что тираж ограниченный -  всего выпустили 1 тыс. штук.

Спасатели из Полтавы (скриншот:coverthefirst.com.ua)

Съемки для календаря проходили в Полтаве, а участие в проекте приняли спасатели из Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Карловки, Миргорода.

На сайте можно не только посмотреть откровенные фото украинских спасателей, но и прочитать и узнать о них и их миссии больше.

Купить календарь и присоединиться к сбору можно здесь.

Спасатели из Полтавы (скриншот: coverthefirst.com.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВолонтеры