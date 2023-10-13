Перед смертью написали одинаковые сообщения. Полиция рассказала о подростках, совершивших суицид

Киевские правоохранители рассказали о двух девушках, которые спрыгнули с многоэтажки 9 октября и погибли на месте. Трагедия произошла в Деснянском районе, предварительно ее квалифицируют как самоубийство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ТСН .

Что известно о погибших

Девушки 2006 и 2005 годов рождения были студентками информационного колледжа одного из столичных вузов Киева. По месту обучения их характеризуют положительно, родители участвовали в их жизни и занимались их безопасностью.

Сообщается, что в накануне трагедии девушки вместе переночевали у родителей одной из них.

"Девушки проживали в разных районах столицы - в Днепровском и Голосеевском. Учились дистанционно. Накануне никаких конфликтов не было, в семьях были хорошие и доверительные отношения", - сообщили в правоохранительных органах.

Полиция устанавливает все детали гибели подростков, и что могло подтолкнуть девушек к роковому шагу. Сейчас начато досудебное расследование, предварительно дело квалифицируют как самоубийство.

Сообщается также, что на 26 этаже недостроя ЖК "Днепровские вежи", откуда спрыгнули подростки, правоохранители обнаружили вещи погибших и два мобильных телефона. У них были предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправления. Их содержание не разглашается.

На этой новостройке часто отдыхают подростки

В соцсетях сообщают, что на территорию этой новостройки можно легко попасть, поскольку там повален забор в некоторых местах. Строительство охраняется, однако ненадлежащим образом, раз туда беспрепятственно могут попасть посторонние лица.

Местные также отмечают, что на новостройке часто видели подростков, которые там отдыхали или просто проводили время.

Правоохранители говорят, что пока неизвестно, как девушки попали в новостройку.

Место трагедии (фото: Telegram/Украина Сейчас: новости, война, Россия)

Ежегодно более 120 подростков совершают суицид

Украинская статистика свидетельствует, что ежегодно более 120 подростков совершают самоубийство. Треть из них - девушки.

В Киеве за последние три месяца это уже третье парное самоубийство подростков. В августе в Дарницком районе две 12-летние девушки выпрыгнули с 15 этажа жилого дома. А 2 октября 17-летняя девушка и 18-летний парень выбросились с 24 этажа в Днепровском районе, ведя прямой эфир в соцсетях.

"Прямой связи между этими ужасными случаями нет. Но тенденция тревожная. Что касается последнего случая, то из переписок погибших тоже нет никаких следов постороннего влияния или общения с чужими людьми. Обе девочки из очень хороших семей и для их родителей - это настоящий кошмар. Не было ведь никаких внешних признаков, что у подростков есть какие-то проблемы или неприятности", - говорят в полиции.

Правоохранители призвали родителей уделять больше внимания своим детям и в случае выявления тревожных признаков суицидального поведения - обращаться за помощью к психологам.