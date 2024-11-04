"Моего жениха не существует". Женщина узнала шокирующую правду за две недели до свадьбы

Почти полтора года Меган Кларк думала, что ее жизнь похожа на сказку. Она встретила замечательного парня, который в нее влюбился до безумия, начал ее баловать, дарить подарки и сделал предложение. К тому же жених утверждал, что он лорд и его прадед был основателем компании по производству печатной машинки Underwood. Но сказка окончилась в один день.

Какую страшную и шокирующую правду узнала женщина о своем женихе и почему свадьба была отменена, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

27-летняя Меган Марк работала менеджером в баре на острове Уайт, когда в ее жизни впервые появился лорд Берти Андервуд. Он был очаровательным, добрым, вдумчивым и очень четко давал понять, что у него серьезные намерения.

По словам женщины, новый знакомый рассказал, что является потомком Джона Т. Андервуда, основателя компании, продающей печатную машинку Underwood еще с начала 20 века. Сомнений у Меган не возникало, потому что Берти вел себя как современный аристократ.

Он посылал ей на работу цветы, покупал дорогие подарки, ездил в Лондон на своем Bentley на романтические свидания. Лорд Берти был мечтой любой женщины.

Поэтому, когда он пригласил Меган через месяц свиданий переехать в его трехэтажную виллу на берегу моря, она согласилась. А еще через 5 месяцев он сделал ей предложение руки и сердца и женщина, конечно, согласилась.

Свою работу в баре Меган бросила, потому жениху не нравилось, что она там в окружении многих мужчин. Сам Берти занимался часовым бизнесом и пригласил невесту работать вместе.

Через полтора года женщина начала замечать определенные не стыковки и подозрительные факты. Домой начали приходить письма, адресованные другим людям - Андервуд сказал, что это, наверное, предназначено для предыдущих владельцев.

Однажды в офисе Меган случайно нашла кошелек, полный кредитных карточек на имена других людей. Ее подозрения начали расти, и она решила поискать имена с карточек через интернет. Все они оказались псевдонимами Роберта Мадейски, осужденного мошенника, который выглядел так же, как и ее любимый - лорд Берти Андервуд.

Вдруг его просьба никогда не публиковать общие фото или его фото в соцсетях стало для нее гораздо понятнее, потому что его искало очень много людей.

Дальше больше - вся история о лорде Берти Андервуде была вымышленной, от начала и до конца. Он не был потомком культового изобретателя, не имел ничего общего ни с домом, где они жили, ни с автомобилем - они были просто арендованы, чтобы создать иллюзию богатства.

Берти (Роберт) успел оформить кредитную карту на Меган и залезть взаймы в размере 30 00 фунтов (около 40 000 долларов). Даже кольцо с бриллиантом, которое он подарил невесте, оказалось подделкой. Об этом женщина узнала, когда хотела ее продать и срочно перекрыть долг на карточке.

Хуже всего, что вся правда вышла наружу за две недели до свадьбы, которая должна была стать сказочной. Меган встретилась с Берти и ушла от него навсегда с разбитым сердцем. Ибо единственное, что она могла сделать, чтобы погасить долги - это отменить абсолютно все.

"Я доверчивый человек, пока люди не дают мне причин этого не делать. Он был хорош в том, что делал. Он никогда не ошибался. Но придумывал крошечную неревалентную ложь, чтобы подкрепить большую. Например, говорил, что нашел половые доски в студии и установил их во время ремонта, а сам не был даже владельцем. Висят ли на его стенах фото старинных машинок Ундервуд, а он не имеет к ним отношения", - рассказала Меган.

Свою историю женщина рассказала в социальных сетях и с ней очень быстро связались многие люди, которых Роберт-Берти так же обманул. Но был и другой нюанс, который ее удивил.

"Каждый человек, с которым он это делал и с которым имел сексуальные отношения, был другим. Нет никакой закономерности в типе, полу или возрасте, что заставляет меня думать, что подлинных чувств никогда не было. Я думаю, что он один из тех людей, которые искренне не могут никого любить", - добавила Меган.

Позже Мадейски был арестован по другим обвинениям, но почему-то ему снова удалось избежать своего заключения. И сейчас он снова пробует кого-нибудь обмануть, уверена женщина. Она решила показать фото мошенника и рассказать о его привычках, чтобы, возможно, кого-то спасти от ловушки.

Сама же Меган постепенно восстанавливается после неприятного ухода. Она с головой ушла в работу, но уделяет время своим песикам и друзьям.