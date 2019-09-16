Напали і вдарили в обличчя: у Києві побили жінку-волонтера

У Києві "тітушки" напали на жінку-волонтера у Протасовому яру
У Києві на скандальному будівництві в Протасовому яру охорона побила жінку-волонтера Юлію Коненко, яка намагається не допустити вирубку дерев на цьому місці. Про кричущий факт повідомив на своїй Facebook-сторінці син Юлії Олександр Бабаскін. Зараз жінка перебуває в лікарні
Зазначимо, що Юлія Кононенко - волонтер, одна з координаторів громади Протасового яру. Вона виступає проти незаконного знищення 30 гектарів лісу на Протасовому яру забудовником з Дніпра ТОВ "Дайтона Груп".
"4 дні тому на Протасовому яру з'явилися нові тітушки, які з першого дня вели себе агресивно по відношенню до всіх, хто проходив повз. Сьогодні ситуація не стала винятком, але на цей раз тітушня від слів перейшла до дій. "Боєць" Дайтони, як і його "колеги" запаркував свій автомобіль на зеленій зоні. На чергове зауваження він почав ображати і погрожувати моїй мамі, а потім схопив її за куртку. Намагаючись вирватися, вона інстинктивно дала йому ляпаса. Після цього виродок наніс удар по обличчю моїй мамі, так, що вона відлетіла на кілька метрів назад", - повідомив Олександр.
Син волонтера опублікував фотографію матері, яку вдарив охоронець, а також знімок самого нападника.
Син Юлії зазначив, що якщо забудовник думає, що йому такий вчинок пройде даром, то він помиляється.
В коментарях люди обурені нападом охоронця на жінку-волонтера, вони висловлюють співчуття про те, що трапилося і бажають якнайшвидшого одужання Юлії.
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