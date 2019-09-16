Напали і вдарили в обличчя: у Києві побили жінку-волонтера

У Києві на скандальному будівництві в Протасовому яру охорона побила жінку-волонтера Юлію Коненко, яка намагається не допустити вирубку дерев на цьому місці. Про кричущий факт повідомив на своїй Facebook-сторінці син Юлії Олександр Бабаскін. Зараз жінка перебуває в лікарні

Зазначимо, що Юлія Кононенко - волонтер, одна з координаторів громади Протасового яру. Вона виступає проти незаконного знищення 30 гектарів лісу на Протасовому яру забудовником з Дніпра ТОВ "Дайтона Груп".

"4 дні тому на Протасовому яру з'явилися нові тітушки, які з першого дня вели себе агресивно по відношенню до всіх, хто проходив повз. Сьогодні ситуація не стала винятком, але на цей раз тітушня від слів перейшла до дій. "Боєць" Дайтони, як і його "колеги" запаркував свій автомобіль на зеленій зоні. На чергове зауваження він почав ображати і погрожувати моїй мамі, а потім схопив її за куртку. Намагаючись вирватися, вона інстинктивно дала йому ляпаса. Після цього виродок наніс удар по обличчю моїй мамі, так, що вона відлетіла на кілька метрів назад", - повідомив Олександр.

Син волонтера опублікував фотографію матері, яку вдарив охоронець, а також знімок самого нападника.

Фото: Побита Юлія Кононенко (facebook.com/Babaskin.Alex)

Син Юлії зазначив, що якщо забудовник думає, що йому такий вчинок пройде даром, то він помиляється.

Фото: Охоронець, який напав на волонтера (facebook.com/Babaskin.Alex)

В коментарях люди обурені нападом охоронця на жінку-волонтера, вони висловлюють співчуття про те, що трапилося і бажають якнайшвидшого одужання Юлії.

Юля, ви просто мій герой! Беручи агресію пам'ятаєте, як багато вас люблять!

О, Боже, тримайтесь, дорогі! Якщо потрібна якась допомога-пишіть. Правда все одно переможе.

Тримайтеся і мама, і син.

Схиляюся перед Вашою мужністю ! Юліє, бережіть себе!

Міністр не змінився, напади на активістів продовжуються... найскорішого одужання!

Скріншот коментарів (facebook.com/Babaskin.Alex)

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