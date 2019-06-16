Напали натовпом й пограбували вагітну жінку: відео і деталі НП в Києві

Роми оточили жінку і почали витягати з її сумки цінні речі
Напад на вагітну жінку в Києві з метою пограбування вчинила група із семи людей ромської національності. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй Facebook-сторінці.
НП сталася на зупинці "Національний авіаційний університет" в Солом'янському районі. Жінка виходила с трамваю, коли її оточили роми і почали порпатися в сумці - вони витягли powerbank. Коли жінка почала кричати і погрожувати поліцією, зарядний пристрій їй повернули.
Потерпіла викликала поліцію і утримувала за футболку одну з грабіжниць, усі інші роми втекли, окрім чоловіка віком близько 40 років. Він сильно штовхнув вагітну жінку в плече.
Поліцейські затримали грабіжників і відправили до відділку. Там постраждала жінка написала заяву. Тим не менш, з ромів взяли пояснення і відпустили.
"Ніби відкрито кримінальне провадження. Як відомо, роми приїхали з Берегово (Закарпатська область)", - написано в повідомленні під публікацією.
Напад на вагітну жінку вчинили роми в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі неймовірно обурені подібним випадком, вони залишають сотні коментарів під публікацією.
Напад на вагітну жінку вчинили роми в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області рецидивіст напав затягнув на пустир і згвалтував 18-річну вагітну.
Також ми писали про те, що у Дніпрі біля "АТБ" невідомі напали на двох хлопців і завдали їм ножові поранення.
Раніше повідомлялося, що в Києві неподалік від метро "Бориспільська" в Дарницькому районі невідомий зґвалтував 24-річну дівчину.