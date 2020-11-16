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Напали ззаду і били по голові: в Харкові після побиття помер український режисер

Харків, Понеділок 16 листопада 2020 22:12
Напали ззаду і били по голові: в Харкові після побиття помер український режисер
Траурна свічка (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Помер український режисер Леонід Садовський

У Харкові в ніч з 15 на 16 листопада в лікарні помер український режисер і педагог Леонід Садовський, якого 14 числа побили невідомі. Заслуженому діячеві мистецтв України був 71 рік.

Колеги та учні Садовського розповіли, що на режисера напали недалеко від його будинку на Салтівці, коли він увечері вийшов в аптеку за ліками. Про це повідомляє місцеве видання "Харків Times".

Цікаво, що нападники не взяли нічого у режисера, хоча у нього з собою була досить велика сума грошей.

Напали ззаду і били по голові: в Харкові після побиття помер український режисер

Леонід Садовський (фото: facebook.com/Леонід Садовський)

В поліції Харківської області розповіли, що дізналися про потерпілого 14 листопада о 18:10 від лікаря швидкої допомоги. Садовський отримав кілька ударів по голові, коли йшов додому через пустир.

Зловмисник напав на нього ззаду, після чого режисер втратив свідомість. Коли чоловік прийшов до тями, то відправився додому, де про все розповів дружині. Жінка викликала бригаду швидкої допомоги. Садовського відвезли в Харківську міську клінічну лікарню.

Правоохоронці проводять розслідування. Відкрито кримінальне провадження, стаття якого передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Нагадаємо, в Києві помер професор медицини Вадим Березовський, який був першовідкривачем в Україні.

Раніше помер легендарний вірменський, радянський і російський актор і режисер Армен Джигарханян.

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