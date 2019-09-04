Напав і намагався задушити в ліфті: у Дніпрі ледь не загинула студентка

У Дніпрі злочинець ледь не задушив дівчину в ліфті (Колаж РБК-Україна)

Дівчина намагалася боротися і завдала злочинцеві травми на обидві руки

У Дніпрі невідомий напав на студентку у ліфті – він почав її душити, але дівчині вдалося вирватися і втекти. Подробиці події розповіла еколог, голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампика.

Вона повідомила, що інцидент стався у вівторок ввечері, 3 вересня. У будинку на житловому масиві Червоний Камінь невідомий чоловік напав на студентку-еколога.

"Вчора ввечері на нашу співробітницю, студентку-еколога, напав чоловік 25 років, зріст 170-175, середньої статури. Вона намагалася знайти ключі, щоб відкрити під'їзд. Він підійшов ззаду і запропонував відкрити (у нього був ключ від домофона), вони сіли в ліфт (він сказав, що йому на 5). Проїхавши пару поверхів, він почав її душити! Двері ліфта відчинилися, і вона якимось дивом вирвалася, він наздогнав і пару раз кинув на підлогу, намагаючись душити далі. Вириваючись, вона забігла в передбанник і з усіх сил закрила за собою ґрати. Цим сильно ударивши йому по пальцях. Але він сильніший, він її наздогнав і завалив, продовжуючи душити", - написала Лампика і додала, що дівчину від загибелі врятував сусід.

"Вона фактично втратила свідомість, коли на шум вийшов сусід. Нападник сказав, що це його дружина і їй стало погано, вона впала в обморок. Попросив викликати швидку. Поки чоловік пішов за телефон, він втік. Прихопив рюкзак з телефоном та документами", - розповів еколог.

Вона звернулася до місцевих жителів із проханням впізнати злочинця і допомогти постраждалій скласти фоторобот. Крім того, Лампика зазначила, що це не перший інцидент в цьому районі.

"Можливо, ви бачили такого чоловіка: 25 років, зріст 170-175, з травмами руки? Пишіть в лічку. І ще: може хтось вміє малювати зі слів? Треба скласти фоторобот. Допоможіть. Це Червоний камінь і вже шостий епізод", - попросила вона.

Скріншот поста (facebook.com/dtek.dp)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі педофіл-ґвалтівник напав на дівчинку і порізав їй обличчя.

А також розповідали про те, що у Дніпрі люди влаштували самосуд над спійманим злочинцем.