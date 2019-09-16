Напав на кохану з ножем через ревнощі: подробиці трагедії під Тернополем

У Тернопільській області дорослий чоловік напав на 18-річну студентку і в нападі ревнощів наніс їй не менше 10 ударів ножем. У поліції Тернопільської області повідомили подробиці злочину, пише видання "Факти".

Як розповів прес-офіцер поліції Тернопільської області Сергій Крета, дівчина зустрічалася з хлопцем кілька років, але у вересні відносини пішли на спад, так як вона поїхала вчитися в Тернопіль.

На вихідних 18-річна Діана вирушила зі своїми друзями - студентами в сусіднє містечко на фестиваль пива. Вся компанія поверталася додому пізно. Її бойфренд засів у засідці біля будинку і чекав кохану. Коли вона дійшла до свого двору і вже почала прощатися з друзями, 34-річний чоловік вискочив з-за кущів і почав кричати. А після – витягнув ножа і почав наносити їй удари в живіт, у груди, шию. Один з друзів спробував заступитися за дівчину, але йому теж дісталося кілька ударів. Після нападу чоловік втік в ліс.

18-річна Діана загинула через ревнощі коханого

На місце події негайно викликали швидку допомогу. Однокурсника Діани змогли врятувати, але дівчина, на жаль, померла по дорозі в лікарню.

Поліція з собаками почала пошуки вбивці відразу і тільки до ранку вони напали на його слід. На допиті він зізнався, що скоїв злочин і пояснив, чому.

"Чоловік визнав свою провину. Каже, що приревнував дівчину. Хоча, ніяких причин для ревнощів насправді не було. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - розповіли в поліції.

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