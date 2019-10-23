Росіянин напав на DZIDZIO: скандал отримав продовження

Напад на DZIDZIO все-таки отримfd продовження і винний буде покараний. Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, 24-річного громадянина Росії будуть судити в столиці України. Кривдникові артиста "світить" строк до п'яти років.

28 грудня 2018 року росіянин з друзями напав на співака. Під час конфлікту, що стався у офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники завдали тілесні ушкодження потерпілому і зникли з місця події.

Хуліганів, які нанесли тілесні ушкодження знайшли, знайшли, ними виявилися громадяни Росії.

DZIDZIO (facebook.com. dzidzio)

Довгий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Однак за результатами оперативно-розшукових заходів місцезнаходження одного з підозрюваних було встановлено. Тепер він постане перед судом.

Нагадаємо, що після нападу Михайло Хома (справжнє ім'я артиста) лежав у лікарні.

На співака напали на Подолі (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)