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Можете нанести шкоду здоров'ю: Комаровський зробив батькам важливе попередження


Євген Комаровський порадив діяти педагогічно

Доктор Комаровський розповів, чи можна змушувати дитину пити звичайну просту воду, якщо вона від неї категорично відмовляється. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

До Євгена Комаровського звернулася мама півторарічного малюка, який не хоче пити просту воду.

Педіатр порадив мамі дитини вчинити педагогічно - не пропонувати дитині альтернативу у вигляді солодких напоїв, які, за словами педіатра, можуть завдати прямої шкоди здоров'ю.

Комаровський пояснив, що якщо у дитини буде реальна спрага, вона обов'язково буде пити воду. А якщо малюк розуміє, що за допомогою істерики він зможе отримати солодкий сік, то саме так і буде відбуватися.

Комаровський розповів, чи можна змушувати дитину пити воду (фото: pixabay.com)

"Звичайно ж, ваша дитина, дивлячись у ваші добрі очі, прекрасно знає, що, відмовившись від води і влаштували істерику, вона отримає від вас чудовий солодкий сік. Тому вона воду і не п'є", - заявляє Комаровський.

Педіатр наполегливо рекомендує продовжувати пропонувати дитині воду.

Комаровський розповів, чи можна змушувати дитину пити воду (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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