Можете нанести шкоду здоров'ю: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський порадив діяти педагогічно

Доктор Комаровський розповів, чи можна змушувати дитину пити звичайну просту воду, якщо вона від неї категорично відмовляється. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

До Євгена Комаровського звернулася мама півторарічного малюка, який не хоче пити просту воду.

Педіатр порадив мамі дитини вчинити педагогічно - не пропонувати дитині альтернативу у вигляді солодких напоїв, які, за словами педіатра, можуть завдати прямої шкоди здоров'ю.

Комаровський пояснив, що якщо у дитини буде реальна спрага, вона обов'язково буде пити воду. А якщо малюк розуміє, що за допомогою істерики він зможе отримати солодкий сік, то саме так і буде відбуватися.

Комаровський розповів, чи можна змушувати дитину пити воду (фото: pixabay.com)

"Звичайно ж, ваша дитина, дивлячись у ваші добрі очі, прекрасно знає, що, відмовившись від води і влаштували істерику, вона отримає від вас чудовий солодкий сік. Тому вона воду і не п'є", - заявляє Комаровський.

Педіатр наполегливо рекомендує продовжувати пропонувати дитині воду.

Комаровський розповів, чи можна змушувати дитину пити воду (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.