Завдали понад 20 ударів у голову: подробиці жорстокого побиття поліцейських у Чернігові

У той фатальний день співробітники поліції перебували в цивільному, оскільки були у відпустці.

Правоохоронці ще з'ясовують, що саме стало причиною нападу, але раніше в мережі повідомлялося, що чоловіки в одному з супермаркетів зробили зауваження галасливій компанії після чого між ними стався конфлікт.

Молоді люди почали жорстоко бити чоловіків. Попередньо відомо, що 30-річному капітану поліції Артуру Єрохіну завдали більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події.

Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували.

Правоохоронці знайшли всіх учасників події та доставили їх до відділу. Чотирьом з них, які безпосередньо били поліцейських, слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Підозрювані - жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.

Суд над підлітками, які вбили поліцейських у Чернігові (фото: cn.npu.gov.ua)

Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з постраждалих.

17-річному Дмитру Туніку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб. На суді він заявив, що не бив "копів".

"Я взагалі ніяк не брав участь у побитті. Я був також свідком, просто стояв поруч", - повідомив підліток.

Суд над підлітками, які вбили поліцейських у Чернігові (відео: YouTube)