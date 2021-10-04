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Завдали понад 20 ударів у голову: подробиці жорстокого побиття поліцейських у Чернігові

Автор: Роман Мирончук

У Чернігові 2 жовтня близько першої години ночі на вулиці Незалежності група молодих людей з шести осіб жорстоко побила двох поліцейських. Один з них помер на місці, а другий знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані.

Про подробиці події розповіла прес-служба поліції Чернігівської області.

У той фатальний день співробітники поліції перебували в цивільному, оскільки були у відпустці.

Правоохоронці ще з'ясовують, що саме стало причиною нападу, але раніше в мережі повідомлялося, що чоловіки в одному з супермаркетів зробили зауваження галасливій компанії після чого між ними стався конфлікт.

Молоді люди почали жорстоко бити чоловіків. Попередньо відомо, що 30-річному капітану поліції Артуру Єрохіну завдали більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події.

Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували.

Правоохоронці знайшли всіх учасників події та доставили їх до відділу. Чотирьом з них, які безпосередньо били поліцейських, слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Підозрювані - жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.

Суд над підлітками, які вбили поліцейських у Чернігові (фото: cn.npu.gov.ua)

Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з постраждалих.

17-річному Дмитру Туніку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб. На суді він заявив, що не бив "копів".

"Я взагалі ніяк не брав участь у побитті. Я був також свідком, просто стояв поруч", - повідомив підліток.

Суд над підлітками, які вбили поліцейських у Чернігові (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Києві побили інспектора з паркування. Поліція порушила кримінальну справу.

Ми також писали про те, що в Каховці в лікарні судмедексперт побив медпрацівницю.

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Чернігівпобиття