Завдала 43 ножових "ненавмисно": у вбивстві поліцейської в Києві з'ясувалися дивні деталі

Жінка каже, що не пам'ятає, як сталося вбивство, а в залі суду і зовсім втратила свідомість. Ні вона, ні родичі з журналістами не спілкувалися. Але дещо підозрювана все ж розповіла під час процесу, на якому їй обрали запобіжний захід.

Загиблій, як і підозрюваній, було 37 років, вона працювала в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Під час розслідування версію про мотиви пов'язані з професійною діяльністю швидко відкинули. Святослава не займалася справами, пов'язаними з розкриттям тяжких злочинів.

За дзвінками і відео з камер спостереження швидко вийшли на подругу загиблої. Вона одразу зізналася, показала ніж, яким завдавала поранення.

Того вечора Святослава, Юлія та її кума зібралася на квартирі напередодні свята "посидіти разом". Сварок на посиденьках не було. Коли кума пішла, Юлія і Святослава вирішили пройтися по вулиці, де між ними і виник конфлікт. За твердженням підозрюваної, Петрова перша напала на неї, боляче схопивши за обличчя, після чого Юлія завдала їй кілька ударів пляшкою по голові.

Що було далі Юлія не пам'ятає, але судмедекспертиза нарахувала 43 ножових поранення. Жінка на суді твердить одне - вона поверталася до місця події кілька разів, щоб упевнитися, "може, з нею все ж все в порядку".

За словами адвоката, його підзахисна тривалий час у депресії, у неї двоє маленьких дітей. Захисник просив цілодобовий домашній арешт, мовляв вбивство не було навмисним. Прокурор заперечила - про який непрямий умисел можна говорити, якщо загиблій завдали 43 поранення.

Мати загиблої каже, що дочка не була агресивною, і не вірить, що вона могла спровокувати сварку. Жінка припускає, що її дочці могли заздрити.

Суд призначив підозрюваній два місяці утримання під вартою без можливості вийти під заставу. Після вердикту Юлія втратила свідомість.

Підозрювана у вбивстві жінки-поліцейської розповіла свою версію (відео: ТСН)