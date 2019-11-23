Все набагато складніше: Комаровський зробив значущу заяву про жарознижуючі засоби

Лікар Євген Комаровський розповів, у яких випадках варто вживати жарознижуючі засоби і поділився важливими рекомендаціями з батьками. Відповідну публікацію експерт розмістив в соціальній мережі Instagram.

"Якщо у дитини 39 °С, але він посміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, то ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 °С, малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - то жарознижуючі потрібні терміново, оскільки в описаних умовах підвищена температура дуже небезпечна", - пише лікар.

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Наведені міркування дозволяють нам сформулювати конкретні поради і перерахувати показання до застосування жарознижуючих засобів: