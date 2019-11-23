ru
ua

Все набагато складніше: Комаровський зробив значущу заяву про жарознижуючі засоби

Новини » Життя   

Експерт поділився важливими моментами

Лікар Євген Комаровський розповів, у яких випадках варто вживати жарознижуючі засоби і поділився важливими рекомендаціями з батьками. Відповідну публікацію експерт розмістив в соціальній мережі Instagram.

"Якщо у дитини 39 °С, але він посміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, то ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 °С, малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - то жарознижуючі потрібні терміново, оскільки в описаних умовах підвищена температура дуже небезпечна", - пише лікар.

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Наведені міркування дозволяють нам сформулювати конкретні поради і перерахувати показання до застосування жарознижуючих засобів:

  • Погана переносимість температури;
  • Пов'язане з підвищенням температури тіла неадекватна поведінка дитини або його родичів;
  • Ознаки дихальної недостатності (задишка, затруднене дихання);
  • Наявність патологічних втрат рідини - блювота, пронос, сухе та тепле повітря;
  • Неможливість заповнювати патологічні втрати рідини (відмова від пиття);
  • Наявність супутніх хвороб нервової системи;
Маму чекає дитина: в Києві за дивних обставин зникла 24-річна дівчина (фото) В Одесі зникла дівчинка-підліток: поліція просить про допомогу (фото)
Читати всі новини