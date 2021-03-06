Над нами був ангел-охоронець: вагітна жінка дивом вижила в ДТП, а її чоловік загинув

Страшна смертельна аварія сталася в грудні 2020 року біля Тернополя. Чотири автомобілі зіткнулися на трасі біля повороту на Байківці. Обірвалося життя Василя на місці аварії. Разом з ним у машині була його вагітна дружина Віра. Їй дивом вдалося вижити, хоча їх автомобіль Skoda затиснуло з усіх сторін. У той ранок Василь і Віра їхали на роботу в обласний центр і жінці залишалося всього кілька днів до декретної відпустки.

Сім'я чекала сина, і хлопчик народився на світ через два місяці після аварії. Його назвали Артемком, і Віра залишилася одна з двома синами, яким призначено рости без батька.

"Несподівано на нас навскіс фура понеслася. Відрізок дороги, де сталася аварія, має три смуги. Василь їхав у напрямку Тернополя крайньою правою смугою. Далеко перед ним в сусідній смузі рухалося два легкових автомобілі – Toyota і Peugeot. Вантажівка DAF їхала по зустрічній. Toyota хотіла повернути на Байківці, їй потрібно було перетнути зустрічну смугу, але раптово у неї врізався Peugeot, який їхав позаду. А ось зустрічну машину понесло на нас", - згадує той страшний день Віра.

Вона розповіла, що за кермом Toyota була жінка, дитячий лікар, а у другій легковушці - житель села Добриводи. У його машині також був пасажир. Водій фури – з Хмельницького.

"Мій чоловік загинув, всі інші учасники аварії вижили. Вантажівка буквально розчавила наш автомобіль. Василь отримав травми несумісні з життям. Шкода і боляче, оскільки він не порушував правила дорожнього руху. Тікати від фури було просто нікуди – праворуч був відбійник. Наше авто просто затиснуло", - розповіла жінка.

В той день вони поверталися з селища в Чернихівці в Тернопіль на роботу і Вірі залишався ще тиждень до декретної відпустки. Вона працює в компанії, яка займається міжнародними перевезеннями. Василь працював у фірмі, яка продає автозапчастини до вантажних автомобілів.

"До обласного центру нам залишалося якихось 10 кілометрів, 10 хвилин їзди, але в одну мить сталося страшне. Я бачила аварію своїми власними очима. Ми не могли навіть подумати, що фура полетить на нас. Момент удару я пам'ятаю, а далі – втратила свідомість. У швидкій зі мною був водій фури, хоча я тоді ще не знала, хто цей чоловік. Йому кололи заспокійливе", - поділилася Віра спогадами.

У неї після ДТП діагностували струс головного мозку, крововилив, численні забої. Понад два тижні вона провела у лікарні та рідні звелися від занепокоєння за здоров'я Віри й майбутнього малюка.

"Василь опинився під пресом, все тіло було покалічено. Удар припав на його бік. Від автомобіля майже нічого не залишилося – все зім'яло. Кажуть, що, якби хтось був на задньому сидінні – теж би загинув. Всі дивуються, як я вижила. Моє місце вціліло. Ангел-охоронець уберіг нас з сином", - зі сльозами на очах додала жінка.

Вона повідомила, що водій фури подзвонив її рідним всього один раз, цікавився здоров'ям Віри. Зізнався, що теж постраждав. Віра говорить, що ніби виправдовувався. Але більше він жодного разу не подзвонив, і інші учасники ДТП теж не цікавився її здоров'ям.

"Будемо домагатися, щоб винуватців аварії та загибелі мого чоловіка покарали. Експерти повинні сказати, хто з учасників дорожнього руху, створив аварійну ситуацію. У той ранок не було снігу, дощу або туману – дорога була суха, видимість хороша. Якби водії їхали за правилами, якби не перевищували швидкість, то нічого б не сталося. Звичайно, кожен водій хоче вийти сухим з води, тому що винуватцю "світить" тюрма. Чекаємо завершення розслідування. Для мене загибель Василя – втрата на все життя. Він так і не побачив нашого синочка, якого дуже чекав", - зазначила Віра.

Ім'я молодшому синові дав старший брат. Віра зараз вдома з малям, працює дистанційно, щоб хоч щось заробляти, оскільки залишилася одна з дітьми.

"Чоловік абсолютно нічого не передчував, що щось може трапитися. Він був радісним в той день, у нього було багато планів, хвилювався за нас. Після аварії я дуже турбувалася, чи народиться малюк здоровим, ми ж перенесли й стрес, і удар, але лікарі кажуть, що все добре. Важко на душі – там болюча рана. Добре, що мене підтримують зараз батько і сестра, а також батьки Василя", - зізналася жінка.