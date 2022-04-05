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"Нам весь час сс*ли в вуха": військовий РФ плаче і зізнається в мародерствах

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Вівторок 05 квітня 2022 12:23
"Нам весь час сс*ли в вуха": військовий РФ плаче і зізнається в мародерствах Військовополонений з РФ зізнався в мародерствах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В український полон продовжують потрапляти російські військові. Вже вкотре вони зізнаються, що їм дали завдання дійти до Києва за кілька днів, а потім обіцяли величезні гроші. Але все склалося зовсім інакше.

На одному з відео, яке опубліковано СБУ, показали окупантів, які стверджують, що в РФ їм брехали про "фашистів і націоналістів".

У ролику полонені з РФ зізнаються, як стали мародерами, а деякі з них спалювали будинки мирних жителів, залишивши їх без даху над головою.

В одній з таких розмов російський солдат каже матері, що вони повірили Путіну, а їх обдурили, наобіцявши золоті гори.

"Ніх*я ми не визволителі. Ми вторглися на чужу землю... я сам собі не можу пояснити, що я тут забув. Погнався за великими бабками, як придурок", - каже він у сльозах.

Також він повідомляє, що приходу РФ в Україні ніхто не радів, він за весь час тут не побачив жодного націоналіста або фашиста.

Також залишили тут і фельшера з РФ, він надавав медичну допомогу товаришеві по службі, а його просто кинули.

"Надавав медичну допомогу товаришеві по службі, але за нами ніхто не під'їхав, нас просто забули. Після цього нічого не залишалося, як здатися", - повідомив він.

Нижче дивіться відео з полоненими РФ.

Як ми раніше повідомляли, 20-річний окупант повернувся в РФ і погрожує українцям.

Читайте також, Показані обличчя російських солдатів, які здійснювали звірства в Бучі.

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