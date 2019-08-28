Нам погрожують розправою: під Харковом напали на журналістів (відео)

Під Харковом напали на журналістів (Колаж РБК-Україна)

Поліція, яка приїхала за викликом, в конфлікт втручатися не стала

В Харківській області журналісти телеканалу 112 зазнали нападу під час зйомки сюжету про незаконну вирубку лісу. Один з постраждалих журналістів зміг вийти в прямий ефір і розповів усі деталі інциденту.

Напад на журналістів відбулося в селищі Золочів Харківської області. Як повідомив журналіст Олег Решетняк, автомобіль знімальної групи заблокували, пробили колеса, а кореспондентам погрожували фізичною розправою. Частина сутички сталася прямо в прямому ефірі, а потім зв'язок обірвався. Журналістам вдалося викликати поліцію, проте співробітники правоохоронних органів, які прибули за викликом, не стали втручатися, а просто спостерігали з боку.

"Зараз сталося наступне: ми знімали одне з господарств, підняли квадрокоптер для того, щоб побачити масштаб всього виробництва лісу, після чого вибігли працівники, агресивний юрист. Зараз відбувається лайка, моїм колегам загрожують. Всередині залишився водій нашої машини, його ледь не перевернули, ми змогли своїми зусиллями зупинити. Зараз повністю спущені колеса, машина заблокована", - розповів Решетняк.

В Харківській області напали на журналістів (Відео: Youtube/112 канал)

Він додав, що на місце події викликали спецгрупу "Корд", яка повинна звільнити журналістів.

"Зараз вони вимагають від нас флеш-накопичувачі, на які ми зберегли наші відеоматеріали, ми відмовляємося їх віддавати. Всі вони представляються людьми, які працюють тут, а ми, мовляв, приїхали і хочемо зупинити їх роботу, їм не буде за що жити. Нам постійно погрожують розправою, лаються, зараз стоїть машина на європейських номерах, перекрила дорогу, спустили колеса. Зараз вони планують перевертати машину, здається", - додав журналіст.

Як повідомили на сторінці поліції Харківської області в Facebook, на даний момент ситуація знаходиться під контролем і журналістів звільнили, а також надали медичну допомогу. Нападників затримали.

"В Харківській області за фактом нападу на знімальну групу одного з телеканалів порушено кримінальну справу. За попередньою інформацією, одна людина отримала тілесні ушкодження. Працівниками поліції затримано 30 ймовірних учасників конфлікту. Вони доставлені в територіальний відділ поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (Групове порушення громадського порядку), ст.345 (Погроза або насильство журналісту), ст. 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві молодому хлопцеві перерізали горло і викинули з машини.

А також розповідали про те, що викладач фізкультури побив колегу прямо на очах у дітей.