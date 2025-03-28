"Клевета?": звезда "Довбуша" признался, почему не комментирует секс-скандалы в театрах и ВУЗах (видео)

Что Гнатковский думает о секс-скандалах

"Наш театр выразил свое мнение и поддержку, то есть это было обращение от коллектива театра от всех. Лично я не говорил об этом ничего, потому что я не знаю этих людей, не знаю этого факта, понимаете? Это очень большая ответственность - давать чему-то оценку", - пояснил актер.

При этом Гнатковский вспомнил скандал вокруг языковеда Ирины Фарион, когда она высказывалась о русскоязычных военных. По словам артиста, тогда ему писали фаны, они просили, чтобы он высказал свое мнение. А потом они же присылали ему оскорбительные слова.

"Есть вещи, которые разъединяют общество и их подогревают. Относительно этого харассмента - есть очевидные вещи. Когда один человек посягает каким-либо образом на свободу другого человека - это преступление. И этому должны давать оценку правоохранительные органы", - заявил Гнатковский.

Звезда "Довбуша" высказался о секс-скандалах (скриншот)

И поэтому он не хочет хайповать на очевидных вещах, ведь также выступает против преступлений. Впрочем, отметил актер, стоит учитывать немало "но".

"Лично я не знаю ни одной этой девушки, потому что я из Франковска, и этих преподавателей не знаю. То есть эти фамилии, я слышал о них, что есть такие... А кто эти люди лично - я их не знаю. Каким образом я должен не разобравшись в этом, гипотетически, а, может быть, это клевета? Я не говорю, что это так или не так, но это может быть?" - считает Алексей.

"То есть чтобы дать этому оценку - я должен в этом разобраться, должен понять. А я этого не понимаю. Какое я имею моральное право давать оценку? Нагонять себе сейчас цену в комментариях? Это бздура", - добавил он.

Что известно о последних секс-скандалах

В начале 2025 года режиссера "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах.

Впоследствии бывшая студентка обвинила в недопустимом поведении режиссера Алексея Балабана. Затем обвинения выдвинули против преподавателей Льва Сомова, Юрия Марчака и Юрия Высоцкого. Кроме этого, недавно в домогательствах обвинили Михаила Поплавского.

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