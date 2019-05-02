Покарали за поведінку: у Дніпрі вихователі прив'язали дитину до стільця

Насильство над дитиною (pixabay.com)

Співробітники Центру соціальної підтримки дітей систематично знущаються над вихованцями

У Дніпрі вихователі прив'язали до стільця дворічну дівчинку за те, що вона погано себе поводила. Про інцидент розповіли в сюжеті "Інформатор".

Прив'язану дитину помітив чоловік, який прийшов у Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" на вулиці Тополиній в Дніпрі, щоб провідати дитину, над якою збирається оформити опікунство. Він розповів, що, піднімаючись по сходах, побачив у сусідній групі маленьку дівчинку. Вона була прив'язана шарфом до стільця.

Чоловік підійшов до вихователів цієї групи і запитав, що відбувається. Вони йому відповіли, що дівчинка заважала вихователям і тому її покарали за погану поведінку. Подібне поводження з дитиною вони назвали педагогічними заходами.

Чоловік спробував пояснити вихователям, що це дуже звірячі методи і що так чинити з маленькими дітьми не можна, але педагоги не відреагували. Він навіть пригрозив, що викличе поліцію, але і це на них не подіяло.

Коли чоловік спробував зняти те, що відбувається на телефон, йому почали заважати.

"Я регулярно чую, як тут всі кричать на дітей, але цей інцидент став останньою краплею. У них навіть не виникає жодних підозр, що вони щось роблять не так, і відчувають себе вальяжно", - розповів відвідувач Центру.

Він викликав у Центр патрульних поліцейських, а ті – ювенальну превенцию. Після попереднього огляду, вони повідомили, що дівчинка ніяких тілесних ушкоджень не отримала. Однак заяву за даним фактом вони прийняли і будуть встановлювати всі деталі події.

Вихователі прив'язали дворічну дівчинку до стільця (YouTube/Інформатор")

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