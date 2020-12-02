Накатите будете плясати під пісню з Бузовою: Потап ще більше розлютив українців

Олексій Потапенко, який більше відомий як Потап, відповів на гнівні коментарі українців з приводу дуету з російською співачкою Ольгою Бузовою. При цьому артист і продюсер спровокував нову хвилю скандалу.

Потап на своїй сторінці в Insyagram опублікував скріншоти своїх коментарів, в яких висловив свою позицію щодо дуету з Бузовою.

Він зазначив, що все життя наполегливо працював, і не має наміру слухати поради людей, які живуть і заробляють гроші в інших країнах. Він також заявив, що працює в Україні і прославляє цю країну.

"У мене козацька прізвище - Потапенко, подивіться в реєстри, в нашій родині завжди культивувалася любов до пісні і до України", - написав він.

Він також підкреслив, що разом зі своєю командою займається благодійністю і допомагає військовим АТО. При цьому він заявив, що на цьому скандалі він хайпанув.

"Ваші діти все одно слухають російських реперів в ТікТоці, я один з тих, хто буде присутнім в чартах", - додав артист.

Він також зазначив, що українцям потрібно послухати новий альбом, оскільки там є хіти, включаючи пісню з Бузовою.

"Пісня з Бузової - це хітяра. Ви коли накатите будете танцювати під неї", - заявив артист.

При цьому він своїми словами розлютив користувачів мережі ще більше. Ось що вони пишуть:

Потап ну не сміши, ти під час захоплення Криму поїхав з дружиною бабки заробляти в 14-му році, прислужуючи російським олігархам, бабки не пахнуть, адже так? Чому тепер починаєш ображатися? Який ти реакції хотів? Одного разу в гі**і - назавжди в гі**і, чи не так?

Вали геть з України в Росію. Тебе і твоє Г тут ніхто не тримає. Роби там feats з Бузовою і Ко.

Якщо вам так хотілося російську зірку, то ви могли б взяти іншу, яка не хвалить Путіна, який є головним ворогом України. А взагалі, ви могли б взяти до себе на фіт крутих і молодих українських артистів. Ваша популярність це дозволяє. Ви дійсно можете робити що хочете, але ваші дії деяким людям приносять біль.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, записав провокативне відео, де назвав обурених українців "довбодятлами".

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