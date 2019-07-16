Нахлинули спогади: ліквідатор ЧАЕС покінчив життя самогубством

Ліквідатор аварії на ЧАЕС покінчив життя самогубством (Колаж РБК-Україна)

Ліквідатор подивився серіал "Чорнобиль" і на нього нахлинули важкі спогади

Житель казахського міста Актобе Нагашибай Жусупов, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, покінчив життя самогубством. Він вистрибнув з вікна п'ятого поверху і за словами дочки, перед цим він подивився новий серіал "Чорнобиль" телеканалу HBO. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail.

61-річний Нагашибай Юсупов в 1996 році був учасником ліквідації наслідків вибуху на 4 реакторі в Чорнобилі. При чому він був одним з перших солдатів-запасників, яких мобілізували в якості ліквідаторів і працював він безпосередньому у четвертому блоці, зовсім поруч з реактором. Після ліквідації аварії на ЧАЕС – працював на радянському ядерному полігоні в Семипалатинську.

Друзі розповіли, що Жусупов відчував себе обдуреним, так як багато чорнобильців отримали квартири і підвищені пенсії від урядів колишнього СРСР, а йому нічого не дали.

Нагашибай Жусупов (Фото: East2WeatNews)

Після ЧАЕС він багато років намагався отримати квартиру від держави. З 1997 року разом з дружиною і п'ятьма дітьми жив у гуртожитку, більше 10 років стояв у черзі на квартиру. А потім з'ясувалося, що його просто викреслили зі списку. Жусупов подав в суд, але так нічого і не домігся.

"Я вважаю, що він зістрибнув з висоти від відчаю, так як багато років не міг отримати житло. Нині в області живе 244 ліквідатора аварії в Чорнобилі, ми всі інваліди. Колись нас було більше 2 тисяч осіб. Близько 20 ліквідаторів досі стоять у черзі на житло. Я буду піднімати питання перед акиматом, щоб вдова Нагашибая все ж таки отримала квартиру", - розповів голова громадської організації "Інваліди Чорнобиля Актюбінської області" Бакитжан Сатов.

Він додав, що після ліквідації аварії, Жусупов все життя страждав сильними головними болями. В одному з інтерв'ю він зізнався, що у нього бували непритомності.

"Нам ніхто не говорив, навіщо нас закликають. Я працював у той час трактористом. Після Чорнобиля здоров'я сильно похитнулося. Я ж служив на Семипалатинському полігоні. Буває, йду по вулиці і раптом впаду. Добре, що дружина поруч", - повідомив він в інтерв'ю "Актобе Таймс".

25-річна дочка ліквідатора Гаухар розповіла, що батько подивився гучний серіал "Чорнобиль" і після цього перебував у пригніченому стані, навіть плакав, так як все побачене викликало важкі спогади. Наприкінці червня він вистрибнув з даху п'ятиповерхового будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чорнобилі знайшли особливо небезпечний предмет.

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