Нахабного злодія з маршрутки зловили перехожі: фото і деталі події у Києві

У Києві перехожі затримали зухвалого злодія, який орудував в одній зі столичних маршруток.

Пригода сталася у Дніпровському районі на вулиці Івана Сергієнка, повідомляє столична Національна поліція.

Зловмисник, щоб відвернути увагу наміченої жертви пограбування, поступився їй місцем. Скориставшись метушнею з пересаджуванням, він витягнув з її сумки тедефон і гаманець.

У Києві злодія з маршрутки зловили перехожі (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Жінка помітила пропажу і забила тривогу, злодій вискочив на найближчій зупинці і намагався втекти.

Але крики постраждалої почули випадкові перехожі, які наздогнали злодія, затримали і викликали поліцію.

Потерпілій повернули телефон та гаманець, у якому було близько двох тисяч гривень. Горе-злодюжкою виявився 40-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Києві злодія з маршрутки зловили перехожі (фото: kyiv.npu.gov.ua)