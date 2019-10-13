Нахабна злодійка в столичному ТЦ обурила мережу (відео)

В одному з торгових центрів жінка нахабно вкрала телефон у продавчині
У Києві в ТРЦ Ocean Plaza була помічена жінка, яка зухвало вкрала телефон у продавчині магазину, яка в цей час показувала товар іншій відвідувачці. Інцидент стався 11 жовтня. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Відео крадіжки зафіксували камери спостереження. Жінці знадобилося небагато часу, щоб вкрасти телефон, який знаходився на столі, за яким сиділа продавщиця.
Злодійка в київському торговому центрі обурила мережу (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Багато користувачів мережі вважають, що злодійка працює в парі з жінкою, яка відволікає продавця.
Ось що думають в мережі з цього приводу.
Скріншоти з Facebook
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