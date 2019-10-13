Нахабна злодійка в столичному ТЦ обурила мережу (відео)

У Києві в ТРЦ Ocean Plaza була помічена жінка, яка зухвало вкрала телефон у продавчині магазину, яка в цей час показувала товар іншій відвідувачці. Інцидент стався 11 жовтня. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Відео крадіжки зафіксували камери спостереження. Жінці знадобилося небагато часу, щоб вкрасти телефон, який знаходився на столі, за яким сиділа продавщиця.

Злодійка в київському торговому центрі обурила мережу (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Багато користувачів мережі вважають, що злодійка працює в парі з жінкою, яка відволікає продавця.

Ось що думають в мережі з цього приводу.

От коли крадуть телефони в якихось чинуш, то відразу знаходять. У наш час це на раз-два, хоч за номером, хоч по IMEI. Шукати телефони пересічних громадян для поліції не цікаво;

Да уж... тікі справи, і не допомогла вам і камера, дивіться краще за своїми речами;

Ну як залишити телефон на столі? Ще б гаманець поклала б поряд, а чого норм;

Телефон взагалі ніде не можна залишати, крім будинку;

Звичайно. Бабка відводить спеціально далі продавщицю;

Класика, заходить подільниця і називає перший предмет (товар) подалі від робочого місця. Ну, а далі вступає в гру напарниця;

У таких торгових точках потрібно планувати кутове місце для продавця, інакше все вкрадуть;

Треба стежити за своїми речами;

100% вони разом.

Скріншоти з Facebook

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