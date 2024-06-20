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Мокрая Надя Дорофеева побрила парня на видео

Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Состоялась премьера зажигательного клипа певицы Нади Дорофеевой, клипмейкером которого выступила знаменитая Таню Муиньо.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях работы со ссылкой на Instagram-страницу артистки.

В клипе на трек "Хартбіт" Надя эпатажно танцует под дождем вместе с парнем-моделью, которому впоследствии она сострижет волосы.

Артистка напевает "feeling your heartbeat" и будто призывает парня-нарцисса прислушиваться к своим чувствам и отдаться им.

Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

В описании к видеоклипу певица отмечает, что этот трек танцевальный и очень чувственный, наполненный самыми откровенными женскими чувствами. Ранее Дорофеева рассказывала, что этот трек она посвятила мужчинам, не обращающим внимания на чувства других и зацикленных на себе.

Композиция стала первым треком к новому альбому певицы, который выйдет осенью. В создании трека Наде помагал ее партнер - шоумен Миша Кацурин.

Автором видеоряда клипа стала звездная режиссер украинского происхождения - Таню Муиньо. В ее портфолио сотрудничество с такими артистами как Dua Lipa, Katy Perry, The Weekend, Post Malone, Nas X и т.д.

Таню Муиньо (фото:instagram.com/tanumuino)

Фанаты певицы уже оценили работу восторженными комментариями, мы собрали некоторые из них:

  • Когда объединяються таланты Дорофеева, Кацурин и Муиньо, результат может быть только мощной силой!!! Вы трое удивительные, чистый талант
  • Большое спасибо за качество ваших песен, за хорошие тексты! Украинский язык так красив! Спасибо из Франции
  • Это просто что-то нереальное!!! Такой заряд энергии и настроения на целый день!
  • Вот это я понимаю уровень! Такое мы любим, браво
  • Мне так нравится, что последним проектом Тани был клип Дуа Липы, а теперь у нас есть этот шедевр вот этот уровень! .

 

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