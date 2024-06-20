Мокрая Надя Дорофеева побрила парня на видео

Состоялась премьера зажигательного клипа певицы Нади Дорофеевой, клипмейкером которого выступила знаменитая Таню Муиньо.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях работы со ссылкой на Instagram-страницу артистки.
В клипе на трек "Хартбіт" Надя эпатажно танцует под дождем вместе с парнем-моделью, которому впоследствии она сострижет волосы.
Артистка напевает "feeling your heartbeat" и будто призывает парня-нарцисса прислушиваться к своим чувствам и отдаться им.
В описании к видеоклипу певица отмечает, что этот трек танцевальный и очень чувственный, наполненный самыми откровенными женскими чувствами. Ранее Дорофеева рассказывала, что этот трек она посвятила мужчинам, не обращающим внимания на чувства других и зацикленных на себе.
Композиция стала первым треком к новому альбому певицы, который выйдет осенью. В создании трека Наде помагал ее партнер - шоумен Миша Кацурин.
Автором видеоряда клипа стала звездная режиссер украинского происхождения - Таню Муиньо. В ее портфолио сотрудничество с такими артистами как Dua Lipa, Katy Perry, The Weekend, Post Malone, Nas X и т.д.
Таню Муиньо (фото:instagram.com/tanumuino)
Фанаты певицы уже оценили работу восторженными комментариями, мы собрали некоторые из них:
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