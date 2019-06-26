Насувається страшне: погода в більшості областей різко погіршиться

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні 27 червня різко зміниться в гіршу сторону

Погода в Україні, четвер, 27 червня, різко погіршиться у багатьох областях. Синоптик Наталка Діденко попередила, що можливі грози, шквали та град, а також почне опускатися температура повітря. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що на Україну насувається циклон з боку Прибалтики, який принесе з собою ще кілька циклонів поменше.

"Циклони, як люди. Циклон Otto, який рухається з Прибалтики, тягне за собою ще й купу родичів. Вздовж його атмосферного фронту, який якраз завтра прийде в Україну, очікуються дощі, грози та інші метеорологічні явища. Оскільки фронт компонує температурні контрасти – перед фронтом +30, і при ньому +30, а в тилу фронту +16 +19 градусів, і в окремих районах його проходження по Україні можливі сильні зливи, град та шквали", - пояснила Діденко.

Вона зазначила, що 27 червня грозові дощі пройдуть у західних, північних областях України, у другій половині дня місцями в центральній частині та в Одеській області. На Сході, на значній частині Півдня буде переважати суха погода.

"Температура повітря, як правило, перед фронтом "підстрибує", тому в четвер очікується протягом дня +25 +30 градусів, на півдні та сході +28 +33 градуси", - додала синоптик і попередила, що в п'ятницю температура повітря почне стрімко падати.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Після проходження фронту, в тилу, вже в п'ятницю, спека в Україні почне стрімко падати, і температура повітря знизиться до +20 +25 градусів", - написала Діденко.

У Києві 27 червня можливі короткочасні грозові дощі, шквали та град. Температура повітря досягатиме +29 градусів, а в п'ятницю різко похолодає до +20 +22 градуси.

"Важливий нюанс! Завтра в Україні, крім півдня та сходу, очікується сильний північно-західний вітер, обережно. У найближчі вихідні свіжа погода утримається. Такі синоптичні метаморфози можуть погіршити самопочуття – голова, серцево-судинні недуги, сонливість, слабкість, не лякайтеся, а спокійно дихайте повними грудьми", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик налякала прогнозом погоди на кінець червня.

А також розповідали про те, що пекельна спека з Сахари насувається на Європу.