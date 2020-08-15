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Надії на колективний імунітет немає: лікарі заявили про нову небезпеку COVID-19

Субота 15 серпня 2020 13:02
Надії на колективний імунітет немає: лікарі заявили про нову небезпеку COVID-19
Лікарі заявили про нову загрозу COVID-19 (фото: РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Восени очікується зростання захворюваності коронавірусом

Від коронавірусу може врятувати колективний імунітет. Так раніше обнадіювали лікарі з усього світу. Тепер же ситуація трохи змінилася і дану інформацію варто поставити під сумнів. Про це розповів доктор фізико-математичних наук Ігор Бровченко, передає видання КП в Україні.

"Надії на колективний імунітет вже не залишилося. До того часу, як буде досягнутий необхідний відсоток хворих, не буде жодних гарантій, що у них збережеться якийсь імунітет", - пояснив він.

Фахівець вважає, що в даній ситуації важливо, щоб швидко перехворіло 60% населення, тоді є ймовірність формування колективного імунітету. На даний момент Україні до цих цифр далеко.

Також експерт додав, що літо і ультрафіолет не впоралися із завданням, як природне "противірусне", хоча спочатку багато фахівців саме на це і розраховували.

У свою чергу, лікар України Ольга Голубовська додала, що восени, швидше за все, почнеться зростання захворюваності, оскільки коронавірус - новий збудник і його походження точно не встановлено.

"І найближчим часом, ймовірно, нас чекає зростання захворюваності, особливо восени, коли додадуться грип та інші сезонні захворювання. Звичайно, коронавірус не буде з нами все життя, але до березня майбутнього року залишиться точно", - прокоментувала медик.

Нагадаємо, що у Анни Заворотнюк запідозрили коронавірус. Дівчина розповіла про свій стан.

Ми писали, що лікар розповів, скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні.

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