Початок кінця: вчені розповіли про страшні прояви глобального потепління

Глобальне потепління, до якого майже весь світ розробляє стратегії адаптації, призвело до жахливих наслідків. У британському графстві Суффолк фермер знайшов у канаві сову, яка не могла літати через надлишок ваги. Також були зафіксовані інші випадки ожиріння серед тварин, які призвели до обмеження їх руху.

У Великобританії фермер знайшов сову, яка розтовстіла настільки, що не могла літати. Причина - занадто багато їжі при теплій зимі. Він подзвонив фахівцям з центру Suffolk Owl Sanctuary, які займаються реабілітацією птахів сімейства совиних. Коли ті прибули на місце, то вирішили, що сова просто намокла - пір'я у сов не є водовідштовхувальним, і тривале перебування у вологому середовищі позбавляє їх здатності літати.

Пізніше з'ясувалося, що причина зовсім в іншій проблемі. Виявилося, що сова, а вірніше самка сіпа домашнього, страждає від ожиріння. Птах важив 245 грамів - це на третину більше, ніж передбачено для особин цього виду і віку.

Експерти відзначають, що ожиріння для дрібних хижаків є вкрай рідкісним явищем. Таке можливо тільки якби сова жила в неволі та втекла звідти. В даному випадку винуватцем виявився дуже тепла зима. Місцевість, де сови зазвичай працею добувають їжу, була сповнена мишами, і юний сич не міг встояти перед великою кількістю їжі.

Сова, яка страждає від ожиріння (фото: Suffolk Owl Sanctuary)

Зараз сова з Великобританії вже знаходиться на строгій дієті й через кілька тижнів її вага прийшла у норму. Здоровий птах повернувся у природне середовище проживання.

Варто відзначити, що це не єдине повідомлення про випадок ожиріння у тварин останнім часом. Раніше була знайдена "найтовстіша білка", яка також жила в дикій природі.

Найтовстіша білка (фото: foxnews.com)

В Україні зміна клімату та глобальне потепління також дає про себе знати. Біоритми природи змінилися так, що в грудні та січні було зафіксовано безліч випадків цвітіння кущів і дерев. Більш того, у столичному регіоні вже почали гніздитися літні птахи.