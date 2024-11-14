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"Наврали, наверное": автор фильмов об Ивасюке и Курбасе сделал откровенное признание

Четверг 14 ноября 2024 22:29
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"Наврали, наверное": автор фильмов об Ивасюке и Курбасе сделал откровенное признание Виталий Гордиенко (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Недавно документальный фильм о Назарии Яремчуке стал самой кассовой документалкой в Украине. Картина собрала много положительных отзывов у зрителей.

Оказывается, людям очень интересно узнать неизвестные факты из жизни культовых украинских личностей. Спрос на документалки в последнее время пытается закрыть блогер Виталий Гордиенко. Он является автором работ о Владимире Ивасюке и Лесе Курбасе.

За кулисами съемок интеллектуально-развлекательного шоу Нового канала "єПитання" автор популярного YouTube-канала "Загін кіноманів" рассказал РБК-Украина (проект Styler), что является самым сложным в создании кино такого жанра.

"Мне очень нравится создавать документальное кино… Интересно работать над большими фильмами о культовых фигурах", - делится Виталик.

По его словам, тяжелее всего в этом деле - докопаться до сути, потому что "многие делают поверхностные видео".

"Бывает, включаешь рассказ о любимом писателе или художнике и слышишь одни и те же стереотипы, одни и те же нарративы. Важно же докопаться до сути. Иногда эти "сливки", о которых говорят повсюду, совсем неправдивые. А популярны, потому что немного "подкрашенные", лживые", - говорит блогер.

Гораздо ценнее, отмечает Гордиенко, - найти статьи, ранее никто не видел, эксклюзивные материалы, прочитать воспоминания или научные работы об этих фигурах.

"Я, бывает, читал книги, в которых находил буквально одно предложение о личности, но оно было столь необходимое и важное для контекста. Найти небанальную информацию - самое трудное. А еще важно потом искусно вписать в сценарий, чтобы не вызвать у людей эмоцию: "Ой, но такого быть не может. Где вы нашли это? Наврали, наверное", - подытожил автор "Загону кіноманів".

Предлагаем вам посмотреть вышеупомянутые фильмы о великих украинских художниках.

"Феномен Івасюка"

Это документальное видео-эссе, где зрителей знакомят с молодым, креативным и стильным музыкантом, а также с его песнями, которые одно время изменили правила игры на музыкальной арене и до сих пор звучат непревзойденно.

"Забутий геній України! Чому ми маємо пам'ятати Курбаса?"

Это увлекательное путешествие в мир украинского театра и жизнь его величайшего реформатора. Этот документальный фильм пытается вернуть из забвения имя художника, чьи инновационные идеи и постановки оказали значительное влияние на развитие украинского театра.

К слову, раньше мы называли 5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года.

Кроме этого, уже вышла подборка, в которой вы найдете 5 новых сериалов с "закрученным" сюжетом.

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