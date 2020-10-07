Як не набрати зайву вагу за осінь і зиму: 7 ефективних порад дієтолога

До початку осені від літа нам залишається фігура у нашій найкращій формі, однак все можуть зіпсувати холодні дні, які стимулюють апетит. Також на виникнення голоду впливає зниження активності – люди починають їсти просто від нудьги. Нерідко апетит посилюється і від сезонного депресивного настрою, пов'язаного зі зміною погоди. Так чи інакше, щоб зберегти форму, необхідно адаптуватися до нового сезону. Дієтолог Катерина Євгенівна у Instagram дала поради, як не набрати зайві кіло в холодну пору року.

1. Їжте їжу повільно. Центр насичення спрацьовує тільки через 20 хвилин після прийому їжі, тому чим повільніше ти їси, тим менше ризик з'їсти щось надміру

2. Постійно хочеться їсти? - Пийте воду. Попили води, їсти перехотілося - це була спрага, а не голод; їсти все одно хочеться? Тоді це голод і можна щось з'їсти.

3. Добре спіть кожну ніч. Поганий сон є одним з найсильніших чинників ризику для збільшення ваги, так що піклуватися про сон важливо.

4. Ставтеся до всього простіше, бережіть свою нервову систему. Чули вислів "всі хвороби від нервів"? Заїдання стресу – це доведений науковий факт, а не метафора.

5. Їжте цілі, необроблені продукти. Салат зі свіжих овочів, швидше і корисніше, ніж рагу.

6. Уникайте солодких напоїв та фруктового соку. Цукор підвищує глікемічний індекс, підсилює тягу до солодкого ще більше і створює перепади настрою. Якщо це можливо – усуньте цукор зі свого раціону назавжди.

7. Додавайте клітковину в каші. Корисно не тільки для фігури, але і для кишечника.

8. Пийте каву або чай. Якщо ви любите каву або чай, то пийте стільки, скільки хочете, оскільки кофеїн може стимулювати метаболізм на 3-11%.

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