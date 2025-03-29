"На себя посмотри, коза!": Павлик набросился на комментаторов, которые не оценили новую "пластику" его жены

Как Павлик поссорился с комментаторами

Так, певец нашел пост, под которым юзеры обсуждали операцию его жены. Кто-то пожелал Репяховой скорейшего восстановления, но не обошлось без критики. И это, судя по всему, задело Павлика.

Поэтому с его страницы "посыпалось" немало комментариев. Он отвечал юзерам и по-разному реагировал на их выпады. Иногда Виктор Франкович просто шутил или иронизировал. А иногда он переходил к прямым оскорблениям, когда видел, что и в его адрес пишут грубости.

Комментарий Павлика (скриншот)

"Кому нужна ее морда и ее старый козел, который скоро найдет очередную страшную дуру, которая за его средства будет делать из страшка "красавицу", - написала одна из пользовательниц.

"На себя посмотри, коза! Еще и не просто коза, а драная. Д**илка", - гневно ответил Павлик.

А на вопрос комментатора о том, кто такой Виктор Павлик, певец тоже ответил резко.

Как Павлик ссорится с комментаторами (скриншот)

"Это, как ты, дурак, только немножко умнее", - написал артист.

Когда же юзеры иронизировали по поводу важности информации о второй "пластике" Репяховой и спрашивали, как им "жить без этой новости", певец дал очень короткий ответ.

Павлик набросился на комментаторов (скриншот)

"Умереть", - написал артист.

"О, собрались животные... Истинное лицо ваше здесь! Даже дикие животные в лесу не такие ублюдки, как вы... Кто здесь поливает ядом. Господи, куда же мир катится. Гореть вам в аду", - отметил певец в комментариях.

Юзеры замечали, что им отвечают с официальной страницы Павлика. И поэтому пытались еще больше задеть артиста.

Что известно о браке Павлика и Репяховой

Певец и его избранница, которая моложе его на 28 лет, поженились в 2020 году. Для Павлика этот брак уже четвертый, а для Екатерины - первый. Репяхова признавалась, что с детства была фанаткой артиста, а потом стала его концертным директором.

Пара воспитывает общего сына Михасика, которому скоро исполнится 4 года. От предыдущих отношений у Павлика тоже есть дети.

Павлик с сыном и женой (фото: instagram.com/repyahovakate)

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